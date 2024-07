Kurz mal weg Sommertreffs und Freilichtbühne: Fünf Tipps für Ausflüge

Am 25. Juli (18 Uhr) spielt die regionale Supertruppe Wibbelstetz auf zum Eefeler Ovend. Ähnlich kommunikativ und gastfreundlich ist das Konzept am Freilinger See im August. Motto: „Ein warmer Sommerabend mit Freunden“. Am 1. August präsentiert das Trio Frau Wollenweber und ihre Männer originelle Musik-Comedy. Kinder basteln Zauberstäbe und probieren sie gleich aus. Am 8. August spielt das Akustik-Duo Jessica & Mario. Kinderprogramm: Schminken, Tattoos und Malen. Am Freilinger See (Foto) sind zahlreiche Wassersportarten möglich. Liegewiesen laden zum Verweilen ein. An beiden Seen werden im August zudem kostenlose Fitnesskurse angeboten.