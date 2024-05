Kurz mal weg Fünf Tipps für Ausflüge in der Region

Am 19. Mai ist wieder Museumstag. Der Landschaftsverband Rheinland (LVR) macht mit und präsentiert die Vielfalt seines dezentralen Industriemuseums, das an sechs Sandorten spannende Industriegeschichte erzählt. In der Gesenkschmiede Hendrichs in Solingen etwa wird die Herstellung einer Schere demonstriert. In der Tuchfabrik Müller in Euskirchen kann man mit Webrahmen und Flaschenzug experimentieren. Im Kraftwerk Ermen & Engels in Engelskirchen begeben sich Besucher auf eine „Spürnasen-Rallye“ und machen einen Abstecher zum Oelchenshammer (Foto), einem mit Wasser betriebenen Schmiedehammer.