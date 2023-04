Der geheime Bunker der Landesregierung in der Eifel Hier sollte die NRW-Regierung den Atomkrieg überstehen

Was könnte ein braunes Garagentor in der ­­Eifel gemein haben mit dem Gleis 9 ¾ in den Abenteuern von Harry Potter? Nun: Hinter beiden verbirgt sich eine eigene Welt, klar getrennt in Gut und Böse. Doch nicht zu Zauberern hätten Mitglieder der nordrhein-westfälischen Landesregierung in einem Seitental der Urft ausgebildet werden sollen. Vielmehr hätten sie hier, im Ausweichsitz des Landes, die ersten Wochen nach einem atomaren Katastrophenfall als Höhlenbewohner zugebracht.