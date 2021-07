Neu gestaltetes Museum : Das ist neu im Odysseum in Köln

Das ist neu im Odysseum in Köln

Köln Neuer Eigentümer, anderes Konzept, neue Attraktionen: Nach langer Corona-Pause und Diskussionen, ob das Haus überhaupt weiterbestehen kann, hat das Kölner Odysseum seit Kurzem wieder geöffnet.

Im Odysseum in Köln hat sich einiges geändert. Ursprünglich stand die Wissensvermittlung rund um Physik, Chemie und Biologie im Vordergrund, auf für Kinder verständliche und anschauliche Weise. Ein hehres, aber nicht ausreichend populäres Ziel, es kamen zu wenig Besucher ins „Abenteuermuseum“.

Das neue Motto des Odysseums: Weniger Schulwissen, mehr Spiel und Spaß, weniger verlängerte Schulbank, mehr Indoorspielplatz – und zwar für kleine Kinder wie für Teenager. Die Kleinen bekommen hier zum Beispiel die Möglichkeit, die längste Brio-Bahn zu verlegen, die sie sich vorstellen können. In der Lego-Abteilung im ersten Stock können sie Burgen, Tiere und Fahrzeuge bauen – inmitten von Lego-Dinosauriern und Lego-Dschungeltieren, die Profis aus Tausenden Plastikklötzchen zusammengesetzt haben.

Odysseum Köln: Das Museum mit der Maus ist aufgefrischt

Dazugekommen sind eine Reihe von digitalen Spielmöglichkeiten. Sisyfox zum Beispiel bietet altersgemäße Computerspiele. Das Besondere: Der Controller ist ein Ball in Medizinballgröße, und um ihn zu bewegen, müssen die Kinder einiges an Kraft aufwenden. Auf einer anderen Spielfläche können ältere Kinder und Erwachsene, ausgestattet mit Virtual-Reality-Brillen, zum Mars starten und erkunden, ob die Besiedlung möglich ist. Das Motto: Einmal Mars und zurück in 15 Minuten.