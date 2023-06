Festival auf dem Flughafen Köln/Bonn Alle Informationen zum Open-AirPort-Festival 2023

Den Startschuss für das Festival gibt der belgische Singer-Songwriter Milow am 11. August. Los geht es um 20 Uhr. Am darauffolgenden Samstag treten unter dem Motto „Üverm Horizont - ne kölsche Ovend am Flughafen“ kölsche Bands auf - darunter auch Kasalla. Das erste Konzert des kölschen Abends beginnt bereits um 16.30 Uhr. Am Sonntag, den 13. August, spielen Pelemele ab 15 Uhr Rockmusik für Kinder.