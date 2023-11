Kurz mal weg Römische Weinstraße und Rätseltouren: Fünf Tipps für Ausflüge in der Region

Weil die Römer vor 2000 Jahren die ersten Reben an der Mosel gepflanzt haben, nennen 19 Moselorte nordöstlich von Trier ihren Landstrich „Römische Weinstraße“. Von Kenn und Schweich windet sich die Themenstraße flussabwärts bis nach Leiwen und Trittenheim. Der Wein ist auch nach der Ernte zentrales Thema in den Dörfern. Vor allem an den Wochenenden laden Weingüter und Vinotheken zu geselligen Weinproben ein, darunter Monikas Straußwirtschaft in Klüsserath (Fr-So ab 17.30 Uhr) oder die Lagenliebe Weinbar in Schweich (Fr/Sa ab 18 Uhr). Obacht auf dem Heimweg: In einigen Orten sind noch Martinszüge unterwegs.