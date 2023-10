Kurz mal weg Schluchtensteig und bergische Radtouren: Fünf Tipps für Ausflüge

Erwachsene zahlen 1,50 Euro, Kinder 50 Cent. Wo gibt’s denn so was? In Zons am Rhein, an der Windmühle. Zu den Glanzstücken der bestens erhaltenen Festungsstadt gehört neben der mittelalterlichen Stadtmauer auch die zylindrische Turmwindmühle (Foto) in der Süd-West-Ecke der Mauer. Der Mühlenturm verfügt über sieben Stockwerke, die man noch bis Mitte Oktober samstags, sonntags und an Feiertagen (13 bis 18 Uhr) besichtigen kann. Eintritt: siehe oben. Mahlwerk, Zahnkreuz, Seilwinde, Sackhaken – die technischen Komponenten der Anlage lassen sich im Detail studieren, ein Filmdokument veranschaulicht die Abläufe des Müllerhandwerks.