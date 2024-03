GA-Gewinnspiel Testen Sie Ihr Wissen in unserem Quiz über Ostern

Zum Eröffnungswochenende des Festivals „Kultursommer Nordhessen“ an Pfingsten einen Aufenthalt im stilvollen Hotel Renthof Kassel verbringen – schöner lassen sich Kultur und exklusiver Hotelgenuss kaum verbinden. Der Kultursommer startet im Schloss Wilhelmsthal vor den Toren Kassels am Pfingstsonntag (19. Mai) mit seinem Eröffnungsfest „Aufgespielt“ in die 36. Spielsaison. Den Gästen bietet sich ein Schlaraffenland für alle Sinne: Genüsslich kann man sich in der einzigartigen Parkanlage von Schloss Wilhelmsthal treiben lassen, das große Aufgebot von Artisten, Musikanten, Komödianten und Magiern bestaunen, einander begegnen und ein wenig flanieren. Am Pfingstmontag (20. Mai) begeistert der „Prinzessinnentag“ kleine und große Prinzessinnen und Prinzen und den ganzen Hofstaat, ebenfalls in der Parkanlage von Schloss Wilhelmsthal, einem der schönsten Rokoko-Schlösser Deutschlands.