Ostereierfärben, Eiersuche, Ostermarkt : Tipps für Ausflüge in der Osterzeit rund um Bonn

Mehrere Veranstalter in der Region bieten 2022 wieder eine große Ostereiersuche an. Foto: dpa/Caroline Seidel

Service Bonn Lockerungen in der Corona-Pandemie machen Veranstaltungen an Ostern wieder möglich. Von der Ostereiersuche zum bunten Markt. Hier gibt es einen Überblick, was die Region rund um die Osterferien zu bieten hat.



Ostereiersuche auf Schloss Drachenburg

Die Ostereiersuche auf dem Schlossgelände von Schloss Drachenburg ist ein beliebter Termin. Mehrere hundert bunte Ostereier verstecken die Mitarbeiter im Schlosspark. Die Eier, die an den Beeten oder auf dem grünen Parkrasen liegen, sind zwar aus Plastik, dennoch können sie für süße Überraschungen sorgen, dann nämlich, wenn sie bei den Helfern des Osterhasens gegen Süßigkeiten eingetauscht werden.

Die Ostereiersuche hat für die ganze Familie etwas zu bieten. Wer nicht suchen, sondern lieber schätzen will, schaut sich den großen, geschmückten Tulpenbaum an. Wer miträt, wie viele Eier daran hängen, kann an einem Gewinnspiel teilnehmen. "Profis" sollten sich auf die Suche nach dem goldenen Ei machen. Die Schloss-Mitarbeiter berichten, es sei wohl schon oft versteckt, jedoch noch nie gefunden worden. An Familien verleiht Schloss Drachenburg auch Spiele-Bollerwagen.

Wo: Schloss Drachenburg, Drachenfelsstraße 118, Königswinter

Wann: Der genaue Termin steht noch nicht fest

Preis: Erwachsene zahlen 7 Euro Eintritt auf das Gelände. Die Eiersuche ist im Preis enthalten.

Ostereiersuche im Affen- und Vogelpark

In Eckenhagen wird der Tierparkbesuch besonders an Ostern zum echten Naturerlebnis: Überall hört man Kinderlachen im Affen- und Vogelpark, wenn wieder echte Ostereier gesucht werden können. Zur traditionellen Ostereiersuche, die seit mehr als 35 Jahren stattfindet, werden an allen Osterfeiertagen auf den Freigeländen des Parks mehr als 4000 bunte Eier versteckt. Da geht kein Kind ohne bunten Fund nach Hause.

Wo: Affen- & Vogelpark Eckenhagen, Am Bromberg, 51580 Reichshof Eckenhagen

Wann: 15. bis 18. April, 10 bis 16 Uhr

Eintritt in den Park für Erwachsene 15,70 Euro, für Kinder bis 14 Jahre 13,70 Euro, Kinder bis 90 Zentimeter Körpergröße haben freien Eintritt.

Traditionelles Eierfärben

Nach einer traditionellen Methode können Kinder und ihre erwachsenen Begleiter am Gründonnerstag und Karfreitag im LVR Freilichtmuseum Kommern Ostereier färben. Verwendet werden dabei nur einfache Naturfarben aus Zwiebelschalen und Rotkohl oder ein Sud aus Brennnesselblättern, die schon bei den Vorfahren im Einsatz waren. Damit die Eier den Weg nach Hause heil überstehen, können die Teilnehmer unter Anleitung der Hauswirtschafterinnen kleine Behälter basteln.

Wo: LVR-Freilichtmuseum Kommern, Eickser Straße, Mechernich

Wann: Gründonnerstag, 14. April, und Karfreitag, 15. April, von 11 bis 17 Uhr

Preis: Eintritt in das Freilichtmuseum: Erwachsene 9,50 Euro, Kinder und Jugendliche bis 18 Jahre frei. Für das Eierfärben wird kein Teilnehmerbeitrag erhoben. Es gibt aber eine Spendenkiste.

Wanderung zu den Narzissenwiesen

Viele Millionen wilde Narzissen verwandeln die Talwiesen zwischen Hellenthal und Monschau in der Nordeifel einmal im Jahr in ein wahres Blütenmeer. Je nach Witterung gelangen die Pflanzen zwischen Anfang April und Anfang Mai zur Vollblüte. Im Oberen Oleftal zum Beispiel können Wanderer die Blütenpracht auf einem neun Kilometer langen ausgeschilderten Narzissen-Rundwanderweg erleben. Festes Schuhwerk ist dafür erforderlich.

Wo: Idealer Ausgangspunkt für eigene und für die vielen geführten Wanderungen zu den Narzissenwiesen ist der Parkplatz "Hollerather Knie" in Hellenthal-Hollerath.

Wann: Geführte Wanderungen starten von Karfreitag bis Ostermontag täglich um 10 Uhr und um 14 Uhr am „Hollerather Knie“

Preis: 5 Euro Parkgebühren, für die Führungen zahlen Familien 13 Euro, Erwachsene 5 Euro, Kinder 3 Euro. Weitere Informationen www.eifel.info

Kräuter, Küche, Kunsthandwerk in Ransbach-Baumbach

Um Kunst und Kreatives geht es beim Ostermarkt in Ransbach-Baumbach im Westerwald schon am 19. und 20. März. Im Kannenbäckerland, keine Autostunde von Bonn entfernt, geht es auf einem Markt in der Stadthalle um Kräuter und Anverwandtes. Kurzvorträge und Vorführungen zum Thema Nähen und Stoffe ergänzen das Marktgeschehen. Familien lädt die Gemeinde besonders ein. Informationen zur Geschichte des jeweiligen Kunsthandwerks und zu gesundem Essen werden den Familien präsentiert.

Wo: Stadthalle Ransbach-Baumbach, Rheinstraße 103, Ransbach-Baumbach

Preis: Erwachsene 2,50 Euro, Kinder bis 12 Jahre frei.

