Ostereierfärben, Eiersuche, Ostermarkt Tipps für Ausflüge in der Osterzeit rund um Bonn

Auf dem historischen Gelände der Wasserburg können Kinder an beiden Markttagen auf Ostereiersuche gehen und zahlreiche Osterüberraschungen entdecken. Erwachsene können derweil an den Markt- und Handwerksständen vorbeibummeln und kulinarische Leckerbissen genießen. Neu in diesem Jahr ist die Werkstatt der Osterhasen, in der Kinder mit den Hasen zum Basteln und Werkeln eingeladen sind.