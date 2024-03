GA gelistet Diese Ausflüge bieten sich Ostern in Bonn und der Region an

Es soll die Lieblingsresidenz des Kölner Kurfürsten und Erzbischofs Clemens August (1700-1761) gewesen sein und zählt zu den ersten bedeutenden Schöpfungen des Rokoko in Deutschland: Schloss Augustusburg in Brühl. Das 1768 vollendete Bauwerk gehört zusammen mit dem Jagdschloss Falkenlust und dem Schlosspark zum Unesco-Weltkulturerbe. Mehr als 100 000 Besucher schauten sich 2016 die imposanten Bauten an, die nach Angaben der Schlossverwaltung inzwischen zum festen Programm von Rheinkreuzfahrten mit Stopp in Köln oder Bonn zählen.