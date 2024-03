GA gelistet Diese Ausflüge bieten sich Ostern in Bonn und der Region an

Im ehemaligen Plenarsaal tagten die Bundestagsabgeordneten von 1992 bis 1999. Bis zur Fertigstellung war das Alte Wasserwerk am Rhein sechs Jahre lang provisorischer Sitzungsort des Deutschen Bundestages. Hier wurde am 20. Juni 1990 der Beschluss gefasst, den Sitz des Deutschen Bundestages nach Berlin zu verlegen. Der Plenarsaal wurde nach Plänen der Stuttgarter Architekten Behnisch & Partner errichtet. Das Gefieder des Bundestagsadlers, die so genannte "Fette Henne", ist asymmetrisch und lückenhaft, um den Abgeordneten vor Augen zu führen, dass sie niemals Perfektion erreichen werden. Die Bonn-Information bietet am Osterwochenende, 31. März/1. April und am Ostermontag, 2. April, Führungen jeweils um 14 und um 15 Uhr an.