Tipps und Termine : Freizeit-Tipps für das Oster-Wochenende in Bonn und der Region

Foto: Frank Homann

Service Bonn/Region Ostereiersuche, Kirmes, Stadtführungen oder Kabarett: Am Wochenende stehen wieder zahlreiche Veranstaltungen in Bonn und der Regio an. Wir geben Tipps für die Freizeitplanung an den Feiertagen.

Am Oster-Wochenende werden nicht nur versteckte Eier gesucht und Verwandte besucht. Viele Menschen zieht es hinaus und in Bonn und der Region gibt es zahlreiche Veranstaltungen und Möglichkeiten für Ausflüge. So warten die Osterkirmes in Beuel sowie Schloss Drachenburg im Siebengebirge auf Besucher. Wer möchte, kann Bonn bei diversen Führungen aus neuen Blickwinkeln kennenlernen oder den Blick auf Bonns Bühnen richten, wo Musik, Kabarett oder Theater den Abend, die Seele und das Gemüt bereichern. An den Veranstaltungsorten gelten die aktuellen Corona-Regeln. Hier ein Überblick über einige der Events am Wochenende in Bonn und der Region.

Beueler Osterkirmes 2022

Endlich ist es für die Schausteller von rund 25 Betrieben nach langer Durststrecke wieder so weit: Die traditionelle Osterkirmes am Rheinufer in Beuel findet nach zwei Jahren Corona-Pause wieder statt. Bereits am Freitag, 04. April, ging der Trubel los. Nördlich und südlich der Kennedybrücke warten nun auf die Besucher zahlreiche Attraktionen. Autoscooter, Breakdance, Pfeilewerfen oder Entenangeln, es ist für jede Altersgruppe etwas dabei. Die Kirmes endet am Montag, 18. April.

Ort: Beueler Rheinufer

Beueler Rheinufer Zeit: Samstags und an Wochentagen von 14 bis 21 Uhr, Sonntag von 11 bis 21 Uhr

Foto: Benjamin Westhoff

Ostereiersuche auf Schloss Drachenburg

Die Ostereiersuche auf dem Schlossgelände von Schloss Drachenburg ist ein beliebter Termin. Mehrere hundert bunte Ostereier verstecken die Mitarbeiter im Schlosspark. Die Eier, die an den Beeten oder auf dem grünen Parkrasen liegen, sind zwar aus Plastik, dennoch können sie für süße Überraschungen sorgen - dann nämlich, wenn sie bei den Helfern des Osterhasen gegen Süßigkeiten eingetauscht werden.

Ort: Schloss Drachenburg, Drachenfelsstraße 118, Königswinter

Schloss Drachenburg, Drachenfelsstraße 118, Königswinter Termine: Sonntag, 17. April, und Montag, 18. April, von 11 bis 18 Uhr

Sonntag, 17. April, und Montag, 18. April, von 11 bis 18 Uhr Eintritt: 4 bis 10 Euro pro Person

Matthäuspassion in der Kreuzkirche

Johann Sebastian Bachs Matthäuspassion 2727 ist wohl die bedeutendste Vertonung der biblischen Leidensgeschichte Christi in der abendländischen Musikgeschichte. Am Freitag, 15. April, ist sie in der Bonner Kreuzkirche als konzertante Aufführung des Tanztheater-Projekts zu erleben. „Diese Bach’sche Musik, so eindringlich, so schmerzvoll, so vertraut und doch immer wieder neu“, beschreibt die Evangelische Kirchengemeinde Bonn das Konzerterlebnis zu Ostern. Beim Konzert in der Kreuzkirche gilt die 3G-Regel und Maskenpflicht am Platz. Weitere Informationen gibt es hier.

Ort: Kreuzkirche am Kaiserplatz Bonn

Termin: Freitag, 15. April, 18 Uhr

Freitag, 15. April, 18 Uhr Tickets: 21 Euro bei freier Platzwahl, 35,50 Euro bei gebuchtem Sitzplatz. Tickets gibt es bei Bonnticket.

Besondere Rundgänge durch Bonn

Bonn bietet viele Sehenswürdigkeiten und kann immer wieder neu entdeckt werden. Der Verein Stattreisen bietet über das Oster-Wochende verschiedenste Rundgänge an, mit denen man die Bundesstadt aus einem neuen Blickwinkel betrachten kann.

Derzeit verzaubert die Kirschblüte in der Altstadt zahlreiche Bonner und viele Touristen. Kaum jemand kann sich heute vorstellen, dass dieses schöne Stadtviertel vor Jahren in einem so desolaten Zustand war, dass es fast zu verfallen drohte. Davon erzählt die Tour „Nordstadt - Unsere Tour zur Kirschblüte“ am Samstag, 16. April. Am gleichen Tag dreht sich zudem eine weitere Tour um die Bonner Nordstadt. Die Führung „Buntes aus der sogenannten Altstadt“ beschäftigt sich mit der Nordstadt als das Gegenstück zum bürgerlichen Süden.

Unzählige Brauereien in städtischem, privatem und kirchlichem Besitz prägten einst das Bonner Stadtbild und unzählig sind auch die Geschichten, Traditionen und Streitereien um das beste Bier. Da liegt es nahe, die Bonner Brauereien und Bierhäuser zu erkunden - von den Anfängen der Braukunst bis heute. Das ist bei der Stadtführung „Brauereien und Bierkultur in Bonn“ am Sonntag, 17. April, möglich.

Die Bonner Südstadt wurde zwischen 1850 und 1910 erbaut. Das Gründerzeitviertel hatte den Weltkrieg nahezu unversehrt überstanden. Weniger glimpflich verlief die Nachkriegszeit bis zur Einführung des Denkmalschutzgesetzes für sie. Davon erzählt die Führung „Südstadt - Aufbruch in die Gründerzeit“ am Montag 18. April. Gezeigt werden unter anderem die Universitätssternwarte von Schinkel und die Villa des jüdischen Geographen Philippson.

Rainer Selmann lädt am Montag zu einem Stadtspaziergang auf den Spuren des Komponisten Beethovens ein. In der Tour „Beethovens Elfte – die Symphonie seines Lebens“ erfahren die Gäste mehr über das Leben des Künstlers und seine Beziehung zu Bonn.

Infos zu den Touren:

Nordstadt - Unsere Tour zur Kirschblüte: Samstag, 16. April, 14 Uhr, Treffpunkt: Maxstraße/Ecke Breite Staße, Preis: 10 Euro, ermäßigt 8 Euro, Tickets gibt es hier

Samstag, 16. April, 14 Uhr, Treffpunkt: Buntes aus der sogenannten Altstadt: Samstag, 16. April, 14 Uhr, Treffpunkt: Maxstraße/Ecke Breite Staße, Preis: 10 Euro, ermäßigt 8 Euro, Anmeldung unter info@stattreisen-bonn.de

Brauereien und Bierkultur in Bonn : Sonntag, 17. April, 14 Uhr, Treffpunkt: v or dem Hauptportal des Bonner Münsters, Preis: 12 Euro, ermäßigt 10 Euro (Getränke auf Selbstzahlerbasis), Tickets gibt es hier .

Südstadt - Aufbruch in die Gründerzeit: Montag, 18. April, 14 Uhr, Treffpunkt: Poppelsdorfer Allee / Ecke Prinz-Albert-Str., Preis: 10 Euro, ermäßigt 8 Euro, Tickets gibt es hier

Montag, 18. April, 14 Uhr, Treffpunkt: Beethovens Elfte – die Symphonie seines Lebens: Montag, 18. April, 11.30 Uhr, Treffpunkt: Beethovendenkmal / Münsterplatz, Preis: 9 Euro, Anmeldung unter RSelmann@kultnews.de oder unter 0228/69 76 82

Foto: Nicole Schneider

Wilfried Schmickler - Es hört nicht auf

Wilfried Schmickler ist einer der großen Politkabarettisten dieses Landes. Am Samstag, 16. April, und Sonntag, 17. April, präsentiert er im Kölner Senftöpfchen Theater sein Programm „Es hört nicht auf“. Schmickler zeigt darin auf: Es hört nicht auf mit dem Kampf gegen die Idiotie und Ungerechtigkeiten in dieser Welt, gegen soziale Ungleichheit, gegen Haß und Intoleranz.

Ort: Senftöpfchen Theater, Große Neugasse 2 - 4, Köln

Termine: Samstag, 16. April, und Sonntag, 17. April, jeweils um 20.15 Uhr

Tickets: Hier verfügbar, Preis: ab 28,60 Euro

Rainer Pause & Norbert Alich im Pantheon

„Alles neu!?“ – mal mit Ausrufezeichen, mal mit Fragezeichen – so heißt das neue Programm, mit dem Norbert Alich und Rainer Pause nach langer Pause wieder auf der Bühne des Pantheons zu sehen sein werden. Dort kämpfen sie, aufrecht, und wenns drauf ankommt, nicht nur miteinander und mit sich selbst, sondern auch für eine neue und vor allem bessere Welt. Die Tage vor Karfreitag und vor dem Ostersonntag sind seit vielen Jahren fest für das Spiel von Rainer Pause und Norbert Alich reserviert.

Ort:Pantheon Theater, Siegburger Straße 42, 53229 Bonn

Termine: Donnerstag, 14. April, und Samstag, 16. April, jeweils um 20 Uhr

Tickets: 20 Euro, ermäßigt 18 Euro, verfügbar auf der Homepage des Pantheons

Foto: Benjamin Westhoff

Pippi in Taka-Tuka-Land

Jedes Kind kennt Pippi Langstrumpf, das stärkste Mädchen der Welt, eine Figur der Kinderbuchautorin Astrid Lindgren. Das Jungen Theater Bonn zeigt die Abenteuer von Pipi Langstrumpf auf ihrer Bühne. Die Inszenierung „Pipi im Taka-Tuka-Land“ ist am Samstag, 16.April, Sonntag, 17. April, und Montag, 18. April, zu sehen. Sie ist geeignet für Kinder ab fünf Jahren.

Ort: Junges Theater Bonn, Hermannstrasse 50, 53225 Bonn

Termine: Samstag, 16.April, Sonntag, 17. April, und Montag, 18. April jeweils um 15 Uhr

Tickets: von 11 bis 25 Euro, verfügbar auf der Homepage des Jungen Theaters Bonn

Regierungsbunker in Ahrweiler

Von hier sollte einst die Bonner Republik im atomaren Kriegsfall regiert werden: aus dem Regierungsbunker in Bad Neuenahr-Ahrweiler. Heute kann er wieder besichtigt werden. Ab Ostern kann der Bunker wieder regulär besucht werden. Auf der Homepage finden sich spannende Sonderführungen, etwa „Verschlusssache – Geheim – Streng Geheim“ jenseits der bisher gezeigten 203 Metern. Es gibt die Abendführung mit einem Zeitzeugen, Rotwein inklusive. Kalter-Krieg-Grusel kommt bei der Taschenlampenführung auf. Die „Eifel-Bunker-Tour“ bringt den Besucher in drei markante Originalschauplätze jener Zeit. Ein exklusives Tagesprogramm erklärt die Hintergründe.

Ort: Dokumentationsstätte Regierungs­bunker, Am Silberberg, Bad Neuenahr-Ahrweiler

Öffnungszeiten: Ab 16. April kann die Anlage wieder samstags und sonntags zwischen 10 Uhr und 16.30 Uhr (letzter Einlass) besucht werden.

Eintritt: 12 Euro, ermäßigt 10 bzw. 9 Euro, Kinder 5 Euro, Schüler 7 Euro (weitere Informationen unter www.regbu.de)

