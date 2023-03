Fitness unter freiem Himmel : Diese Outdoor-Sportkurse werden in Bonn angeboten

Kurse unter freiem Himmel bietet zum Beispiel „Sport im Park“ an. Foto: Benjamin Westhoff

Service Bonn/Region Im Bonner Stadtgebiet gibt es vielfältige Möglichkeiten, Outdoor-Sport zu machen. Wir geben einen Überblick, wo Sportfans in Bonn und der Umgebung auf ihre Kosten kommen.



Für alle, die in Bonn und der Region gerne unter freiem Himmel trainieren wollen, haben wir einen Überblick erstellt, welche Outdoor-Kurse angeboten werden:

„Outdoor Gym“: Mehrere Standorte in Bonn

Angeleitetes Training unter freiem Himmel gibt es bei „Outdoor Gym“. Die Kurse können online gebucht werden und starten unter anderem am kleinen Theater Godesberg, am Beueler Park und dem Amphitheater am Japanischen Garten. Ab einer monatlichen Gebühr von 59 Euro bietet Outdoor Gym seinen Kunden fünf Kurse, die zur Gewichtsreduktion, Kraft und Ausdauersteigerung oder Körperdefinition dienen. Für Bonn stehen die Kurse „Be Fit“ und „Get Fit“ sowie ein Lauftreff im Kalender auf der Webseite. Für 48,79 Euro im Monat gibt es ebenfalls die Möglichkeit, eine Mitgliedschaft abzuschließen.

Kontakt und Anmeldung: unter 0176 81470628 oder per Mail. Den jeweiligen Kontakt finden Sie auf der Homepage.

„Original Bootcamp“: Fünf Standorte in Bonn

Das „Original Bootcamp“ gibt es in Bonn an fünf Standorten: Im Bonner Zentrum am Baumschulwäldchen, am Sportpark Nord, am Posttower, am Bad Godesberger Panorama-Park und im rechtsrheinischen Beuel. Alle angebotenen Kurse dauern jeweils acht Wochen. Das Training findet ein- bis viermal pro Woche für je eine Stunde statt. Das einsteigerfreundliche Programm „Stay Strong“, welches einmal wöchentlich stattfindet, kostet 12,50 Euro pro Einheit und damit 100 Euro für die vollen zwei Monate. Die weiteren Kurse können auf der Webseite des Original Bootcamps eingesehen werden. Weitere Angebote gibt es auch einige Kilometer entfernt in Köln.

Kontakt und Anmeldung: 0221 48530112, post@original-bootcamp.com

Kraft, Yoga und Crosslauf bei „Parkletix“

„Vielseitig draußen bewegen“ lautet das Motto von „Parkletix“. Die Kurse, die in Bonn unter anderem in der Rheinaue, in Poppelsdorf, in Beuel oder in Mondorf an insgesamt fünf Standorten angeleitet werden, können mit den angebotenen 3er, 10er oder 20er-Karten bezahlt werden. Drei Einheiten kosten 39 Euro, eine 10er-Karte gibt es für 99 Euro. Kurse werden mit Fokus auf Athletik und Ausdauer, Kraft, Yoga und Crosslauf angeboten. Außerdem gibt es mit dem „BuggyBootcamp“ einen fünften Kurs, der vor allem für Mütter nach der Schwangerschaft konzipiert ist. Diese sollten mindestens acht Wochen vorher entbunden haben und sich zuvor das Okay vom Arzt geben lassen. Mehr Infos gibt es auf der Homepage von Parkletix.

Kontakt und Anmeldung: Über die Homepage.

Zwischen Körper und Seele: „Sportatelier Waldau“

„Nach der Devise ‚Draußen ist das bessere Drinnen’ trainieren wir in der Natur und machen den Kottenforst zu unserer Trainingsfläche“, schreibt Susanne Didenhofen über ihr Sportatelier in der Waldau. Bei den insgesamt 13 Kursen ist von Yoga bis Zumba für jeden etwas dabei. Ein Probetraining kostet 15 Euro, für zehn Trainingseinheiten werden 140 Euro angesetzt. Für 70 Euro pro Stunde kann auch ein Einzeltraining gebucht werden.

Adresse: An der Waldau 50a, 53127 Bonn

Kontakt und Anmeldung: 0228 2426 99 99, mail@sportatelier-waldau.de

„Sport im Park“ vor der Bonner Oper

Die „Sport im Park“-Angebote des Stadtsportbunds in Bonn beginnen im Mai und laufen bis Mitte September. An sechs Standorten und an fünf Tagen in der Woche werden mehr als 20 Sportarten angeboten. Die Angebote sind kostenlos und ohne Voranmeldung nutzbar. Die Trainer kommen von verschiedenen Vereinen aus der Stadt oder auch vom Allgemeinen Hochschulsport der Uni Bonn.

Adresse: Stadtsportbund Bonn e.V., Am Frankenbad 2,53111 Bonn

Kontakt und Anmeldung: 0228 9654763, kontakt@ssb-bonn.de

„Sportbox“ an der Bonner Oper und am Post Tower

Seit 2020 steht bereits ein Exemplar der Sportbox an der Bonner Oper. Nun gibt es am Post Tower eine weitere Möglichkeit, Outdoor-Sport zu machen. Per App können sich Nutzer in einem digitalen Kalender für ein Training eintragen und die Sportausrüstung kostenlos für einen bestimmten Zeitraum buchen. Dazu zählen unter anderem TRX-Bänder, Kettlebells, Springseile, Medizinbälle und Yogamatten. Kurze Videos in der App erklären die Nutzung der Sportbox-Ausstattung. Geöffnet wird die stromkastenförmige Box per Bluetooth.

Standort: Rasenfläche an der Bonner Oper, Wiese am Post Tower

Anmeldung: Über die App „SportBox“ von app and move

„Calisthenics“ in der Rheinaue

“Calisthenics“: So heißt eine Form von Street-Workout, bei der mit dem eigenen Körpergewicht und einfachen Geräten unter freiem Himmel die Muskulatur trainiert wird. In der Rheinaue nahe der Südbrücke hat der Hersteller Playparc eine Calisthenics-Station aufgebaut. Das Gerät kombiniert die Module Barren, Reck, Hangelleiter und Kletterstangen. Es bietet so die Möglichkeit, den ganzen Körper zu trainieren - zum Beispiel mit Klimmzügen. Im Gegensatz zum klassischen Krafttraining sollen beim Calisthenics-Training auch das Zusammenspiel aller Muskeln und die Koordinationsfähigkeit gefördert werden.

Adresse: Rheinaue Bonn, Ludwig-Erhard-Allee 20, 53175 Bonn, nahe der Haltestelle „Bonn Rheinaue“ und dem Beethoven-Denkmal

Der Klassiker: Joggen und Radfahren

Dafür brauchen Sportler nicht unbedingt einen Kurs, sondern vor allem eine Portion Eigenmotivation und Lauf- oder Radschuhe. Laufen, Joggen und Radeln stärken das Immunsysten und halten das Herz-Kreislaufsystem fit. In Bonn und der Region führen viele Strecken direkt am Rhein vorbei, zum Beispiel vor der Traumkulisse des Siebengebirges oder mitten in der Stadt über die malerische Poppelsdorfer Allee bis hin zur Rheinpromenade. Wer gerne viele Steigungen läuft, kann auch den Venusberg entlang joggen - über die Waldau bis hin zum Kottenforst. Auf dieser Strecke sind auch gerne Mountainbiker unterwegs. Wir haben sowohl einige der schönsten Laufstrecken in Bonn als auch die schönsten Fahrradstrecken in und um Bonn für Sie zusammengestellt.

Es handelt sich hierbei um eine Auflistung, die keinen Anspruch auf Vollständigkeit hat oder objektiven Kriterien gefolgt wäre. Es handelt sich ebenfalls nicht um eine Rangfolge. Fällt Ihnen noch ein Outdoor-Sportangebot ein? Schreiben Sie uns eine Mail an online@ga.de.

