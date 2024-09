Kurz mal weg Weinfest und Wäller-Touren: Fünf Tipps für Ausflüge in der Region

So feiert Landau den neuen Wein jedes Jahr mit einem Fest des Federweißen (17. bis 20.10.), erwartet werden rund 100.000 Gäste. Man kann sich das Spektakel sogar aus 70 Metern Höhe anschauen: Vom 28. September bis zum 27. Oktober dreht sich das Riesenrad City Star auf dem Landauer Alten Messplatz. Das laut Betreiber höchste Riesenrad der Welt gastiert zu Ehren eines Jubiläums in Landau: Die Stadt feiert in diesem Jahr ihren 750. Geburtstag. In diesen Tagen sind viele Augen allerdings auch auf die nördliche Nachbarstadt gerichtet. Neustadt an der Weinstraße bereitet sich auf das Deutsche Weinlesefest (27.9. bis 14.10.) vor, Höhepunkt ist die Wahl der 76. Deutschen Weinkönigin mit Krönung am 27. September. Der große Winzerumzug zieht dann am 13. Oktober durch die Straßen der Stadt.