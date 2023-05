Freizeitaktivitäten in und um Bonn Tipps für das schöne Wetter an Pfingsten

Bonn/Region · Traditionell zieht es die Rheinländer an Pfingsten zum Kurzurlaub an die Nordseeküste. Wer das lange Wochenende lieber zuhause verbringt, für den haben wir Aktivitäten vor der eigenen Haustür und im Freien in und um Bonn.

27.05.2023, 16:19 Uhr

Bei schönem Wetter lohnt sich eine Schifffahrt auf dem Rhein. Foto: Benjamin Westhoff