Events in Bonn und der Region Foodfestival und Weinfest: Tipps für das Pfingstwochenende

Der Tango gilt als besonders leidenschaftlicher Tanz. Die lateinamerikanische Musikrichtung kommt an diesem Wochenende mit drei Bands und drei DJs nach Bonn: Die argentinische Band Otro Aires spielt am Freitag unter dem Motto „Noche Nueva“ (spanisch: Neue Nacht) eine Fusion aus Tango Jazz und Elektronik, am Samstag, der „Noche con Todo“ (sp. Nacht für alle) spielt das Cuarteto Rotterdam und am Sonntag bringt das Trio las Perillas bei der „Noche Tradicional“ (spanisch: Traditionelle Nacht) 100 Jahre Tangogeschichte auf die Bühne. Alle drei Nächte erstrahlen in einer anderen Farbe: Am Freitag sind Besucher dazu eingeladen, sich lila zu kleiden, Samstag geht es orange weiter und am Sonntag wird es klassisch rot.