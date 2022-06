Tipps von Freitag bis Montag : Freizeit-Tipps für das Pfingstwochenende in Bonn und der Region

Das Museumsmeilenfest geht am Wochenende in eine neue Runde. Foto: Kunst- und Ausstellungshalle der Bundesrepublik Deutschland GmbH

Service Bonn/Region Am langen Wochenende stehen wieder zahlreiche Veranstaltungen in Bonn und der Region an. Es locken unter anderem Festivals, Kultur und Konzerte. Hier gibt es Tipps für die Freizeitgestaltung an Pfingsten.

Auch in den nächsten Tagen von Freitag bis Pfingstmontag gibt es wieder zahlreiche Möglichkeiten für Ausflüge und Kultur. Wer möchte, kann Bonn bei diversen Führungen aus neuen Blickwinkeln kennenlernen oder den Blick auf Bonns Bühnen richten, wo Musik, Kabarett oder Theater das Publikum erwarten. An den Veranstaltungsorten gelten die aktuellen Corona-Regeln. Hier ein Überblick über einige der Events am Wochenende in Bonn und der Region.

Das Museumsmeilenfest

Am Wochenende findet auf der Bonner Museumsmeile das Museumsmeilenfest statt. Die fünf Museen der Museumsmeile, unter anderem das Kunstmuseum und das Forschungsmuseum Koenig, bieten ein umfangreiches Programm für die ganze Familie an. Neben Sonderausstellungen finden Führungen, Workshops und ein Bühnenprogramm statt. Der Lichtkünstler Kari Kola sorgt mit einer 100 Meter hohen Lichtskulptur wortwörtlich für ein Highlight. Das gesamte Programm finden Sie auf der Webseite der Museumsmeile.

Wo: Museumsmeile Bonn - Helmut-Kohl-Allee, 53113 Bonn

Museumsmeile Bonn - Helmut-Kohl-Allee, 53113 Bonn Wann: Samstag, 4. Juni und Sonntag 5. Juni: ab 10 Uhr

Samstag, 4. Juni und Sonntag 5. Juni: ab 10 Uhr Eintritt: Der Eintritt ist frei.

Besondere Rundgänge durch Bonn

Bonn bietet viele Sehenswürdigkeiten und kann immer wieder neu entdeckt werden. Der Verein Stattreisen bietet über das Wochenende verschiedene Rundgänge an, mit denen Interessierte die Bundesstadt aus einem neuen Blickwinkel kennenlernen können. Tickets gibt es hier.

Die verschiedenen Termine im Überblick:

Radtour „Die kleine Tour“: Sonntag , 5. Juni, 14 Uhr, Treffpunkt: Altes Rathaus in Bonn am Markt, Preis: 10 Euro

, 5. Juni, 14 Uhr, Treffpunkt: Altes Rathaus in Bonn am Markt, Preis: 10 Euro Himmel und Ääd - Kulinarischer Rundgang : Montag , 6. Juni, 11 Uhr, Treffpunkt: Altes Rathaus in Bonn am Markt , Preis: 10 Euro

Festungsstadt Bonn: Sonntag, 5. Juni, 11 Uhr, Treffpunkt: Münsterplatz am neuen Stadtmodell, Preis: 10 Euro

Querbeat - Randale & Freunde Festival

Hoch her geht es am Samstag in der Bonner Rheinaue beim Randale & Freunde Festival. Die Bonner Band Querbeat steht auf der großen Bühne und spielt ihre Gute-Laune-Hits und Karnevalsklassiker. Davor treten drei weitere Bands aus unterschiedlichen Genres auf, zudem legt ein DJ auf. Tickets und das Programm gibt es hier.

Wo: Rheinaue Bonn - Ludwig-Erhard-Allee 20, 53175 Bonn

- Ludwig-Erhard-Allee 20, 53175 Bonn Wann: Samstag, 4. Juni: ab 14 Uhr

Samstag, 4. Juni: ab 14 Uhr Tickets: ab 38 Euro

Offene Gartenpforte

Bei der Aktion Offene Gartenpforte öffnen am Wochenende private Gärten über das Rheinland verteilt ihre Pforten. Gartenliebhaber oder Tagesausflügler können sonst vor der Öffentlichkeit verborgene, grüne Flecken in der Stadtlandschaft besuchen. Auch in Bonn gibt es kleine sowie weiträumige Gärten zu beschauen. Eine Übersichtskarte der Gärten gibt es auf der Webseite der Offenen Gartenpforte.

Wann : Samstag, 4 Juni und Sonntag, 5. Juni

: Samstag, 4 Juni und Sonntag, 5. Juni Eintritt: Der Eintritt ist frei.

Barfuss am Strand im Bikini Beach Bonn

In der Strandbar Bikini Beach kommt Urlaubsstimmung auf. Mit Sonnenschirmen, Palmen und Sand ausgestattet liegt die Bar in der Nähe des Bonner Bogens direkt am Rhein. Das Event Barfuss am Strand lädt zum Tanzen und Cocktails Trinken in entspannter Beach-Atmosphäre ein. Mit dabei ist der international bekannte Produzent und DJ Claptone, der grundsätzlich maskiert auftritt und dessen Identität unbekannt ist.

Wo: Bikini Beach Bonn - Karl-Duwe-Straße 1 , 53227 Bonn

, 53227 Bonn Wann: Sonntag, 5. Juni: ab 15 Uhr

Sonntag, 5. Juni: ab 15 Uhr Tickets: ab 20 Euro hier

Street-Food-Festival

Am BaseCamp Hostel in Bonn lädt ein Street-Food-Festival zum Schlemmen ein! Verschiedenste Food-Trucks und Stände sorgen für ein abwechslungsreiches Menü, das für jede Geschmacksrichtung etwas zu bieten hat. Es gibt außerdem ein Programm für Kinder und Live-Musik.

Wo: BaseCamp Hostel Bonn - In der Raste 1, 53129 Bonn

- In der Raste 1, 53129 Bonn Wann: Samstag, 4. Juni und Sonntag, 5. Juni: 12 bis 22 Uhr, Montag, 6. Juni: 12 bis 19 Uhr

Samstag, 4. Juni und Sonntag, 5. Juni: 12 bis 22 Uhr, Montag, 6. Juni: 12 bis 19 Uhr Tickets: ab 3 Euro für das ganze Wochenende

Rock am Ring

Am Wochenende findet das größte Musikfestival Deutschlands am Nürburgring nach Corona-Zwangspause wieder statt. Rund 80 Bands und Künstler treten auf drei Bühnen auf. Mit dabei sind unter anderem Green Day, Casper, Billy Talent, Volbeat und die ESC-Sensation Måneskin. Mehr Informationen zum Lineup und zur Anfahrt gibt es hier.

Wo: Nürburgring - Nürburg

Nürburgring - Nürburg Wann: Freitag, 3. Juni bis Sonntag, 5. Juni

Freitag, 3. Juni bis Sonntag, 5. Juni Tickets: ab 110 Euro hier

Bonner Tangofestival

Das 14. Bonner Tangofestival bittet zum Tanz. Das Beltango Quinteto und das Cuarteto Rotterdam spielen an mehreren Tanzabenden im Festsaal Sankt Adelheid live klassischen Tango und moderne Tango-Arrangements. Es werden außerdem Workshops und Tanzkurse angeboten, zu denen Sie mehr Informationen auf der Homepage des Tangofestivals finden. Tickets für die Tanzabende gibt es nur an der Abendkasse.

Wo: Kulturzentrum Pützchen St. Adelheid - Adelheidisplatz 13, 53229 Bonn

Kulturzentrum Pützchen St. Adelheid - Adelheidisplatz 13, 53229 Bonn Wann: Freitag, 3. Juni bis Sonntag, 5. Juni: 20 Uhr (Tanzabende)

Freitag, 3. Juni bis Sonntag, 5. Juni: 20 Uhr (Tanzabende) Eintritt: ab 29 Euro für die Tanzabende

Strandfest in Niederkassel

In Niederkassel-Mondorf direkt am Rhein findet über das Pfingstwochenende das Strandfest statt. Die Veranstaltung gibt es seit 75 Jahren, sie musste aufgrund der Corona-Pandemie jedoch die letzten Jahre aussetzen. Dieses Jahr gibt es am Rheinufer wieder ein Programm für Groß und Klein mit Kirmes, Trödelmarkt und Feuerwerk. Das gesamte Programm gibt es hier.

Wo: Rheinpromenade - Provinzialstraße, 53859 Niederkassel

Rheinpromenade - Provinzialstraße, 53859 Niederkassel Wann: Samstag, 4. Juni bis Montag, 6. Juni: ab 11 Uhr

Samstag, 4. Juni bis Montag, 6. Juni: ab 11 Uhr Eintritt: Der Eintritt ist frei.

Konzertreihe in Beuel

Ab Freitag treten am Telekom Campus in Beuel wieder Musikerinnen und Musiker auf. Mit dabei sind Felix Jaehn, Tim Bendzko, Lugatti & 9ine, Schandmaul, Kasalla und Mo-Torres. Ein besonderes Highlight soll zudem der Kölsche Abend mit Miljö, den Klüngelknöpp, den Funky Marys und Lupo sein. Alle Infos und Tickets gibt es hier.

Wo : Platz vor der Telekom-Zentrale, Beuel

: Platz vor der Telekom-Zentrale, Beuel Wann: Vom 3. bis 19. Juni

Sie wollen wissen, was los ist in Bonn und der Region? Jeden Donnerstag schicken wir Ihnen die besten Tipps aus unserer Freizeit-Redaktion.

Zur aktuellen Ausgabe

Hier geht es zum Anmelde-Formular

Wir wollen wissen, was Sie denken: Der General-Anzeiger arbeitet dazu mit dem Meinungsforschungsinstitut Civey zusammen. Wie die repräsentativen Umfragen funktionieren und warum Sie sich registrieren sollten, lesen Sie hier.

(ga)