Fantissima im Brühler Phantasialand ist in die neue Spielzeit gestartet. Foto: Marcel Wolber

Brühl Die Dinnershow Fantissima im Phantasialand in Brühl ist zurück nach langer Corona-Pause. Zwischen den Akrobaten und Artisten steht ein fein kom­po­nier­tes Vier-Gän­ge-Me­nü. Wir stellen das Angebot vor.

Mit ei­ner Mi­schung aus ei­ni­gen alt­be­währ­ten und neu­en Show­ele­men­ten ist die Din­ner­show Fan­tis­si­ma im Phan­ta­sia­land En­de Sep­tem­ber in die neue Spiel­zeit ge­star­tet. Nach un­frei­wil­li­ger an­dert­halb­jäh­ri­ger Co­ro­na-Pau­se merk­te man vie­len der Ak­teu­re deut­lich an, dass sie froh wa­ren, end­lich wie­der auf der Büh­ne ste­hen oder sich um die Gäs­te küm­mern zu kön­nen. Mit ei­ner Por­ti­on Ex­tra-En­er­gie und oft­mals ei­nem glück­li­chen Lä­cheln un­ter­hiel­ten die Tän­ze­rin­nen und Tän­zer, die Ar­tis­tin­nen und Ar­tis­ten, die Sän­ge­rin­nen und Sän­ger das Pu­bli­kum.

Ne­ben den be­reits be­kann­ten Zopf­hang-Akro­ba­ten „Duo Ni­gre­tai“ so­wie den Ro­bo­ter-Ar­tis­ten von „Tu­mar KR“, die sich noch ein­mal ver­bes­sert ha­ben, hat der Brüh­ler Frei­zeit­park un­ter an­de­rem mit ei­ner Ein­rad-Dar­bie­tung von „Ada­gio on Uni­cy­cle“, Ok­sa­na und Va­dim mit ei­ner „Quick-Chan­ge-Num­mer“, in der sie in ra­san­ter Ge­schwin­dig­keit ih­re Klei­dung wech­seln, so­wie ei­nem kurz­wei­li­gen Dia­bo­lo-Akt des En­sem­bles „Dia­bo­lo Wal­ker“ zu­dem ei­ni­ge neue Künst­ler im Pro­gramm.