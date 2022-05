Öffnungszeiten, Preise, Attraktionen : Alle Informationen zum Phantasialand in Brühl

Brühl Das Phantasialand in Brühl bei Köln lädt mit seinen besonderen Shows und immer wieder neuen Fahrgeschäften viele Menschen immer wieder zu einem Besuch ein. Wir haben die wichtigsten Informationen zu Öffnungszeiten, Attraktionen und den Preisen zusammengetragen.

Wer das Phantasialand in Brühl bei Köln besuchen will, dem stellen sich einige Fragen. Wir haben die häufigsten Fragen, die sich rund um einen Besuch im Phantasialand stellen, zusammengetragen – und nennen euch die Antworten.

Wann hat das Phantasialand geöffnet?

Die Saison 2022 geht im Phantasialand am Samstag, 9. April 2022, los. Von da an hat der Park bis einschließlich 18. Januar 2022 täglich von 9 bis mindestens 18 Uhr geöffnet. Ab 10 Uhr sind alle Attraktionen geöffnet.

Während des "Wintertraums" zwischen Mitte November und Ende Januar hat das Phantasialand an allen offenen Tagen von 11 bis 20 Uhr geöffnet.

Wie viel kostet der Eintritt im Phantasialand?

Die Preise für den Besuch des Phantsialands in Brühl können variieren, zum Beispiel durch bestimmte Aktionen, die der Park anbietet. Für alle Besucher gilt jedoch, dass die Eintrittskarten vor dem Besuch online bestellt werden müssen. Kinder unter vier Jahre können das Phantasialand kostenfrei betreten, dafür können online besondere, kostenfreie Tickets gebucht werden. Kinder zwischen vier und elf Jahren bezahlen 47 Euro pro Tag, Kinder und Erwachsene ab 12 Jahren bezahlen 57 Euro pro Tag. Etwas günstiger wird es für Besucher ab 60 Jahren, diese bezahlen ebenfalls 47 Euro pro Tag.

Wer einen Besuch im Phantasialand lieber verschenken möchte, der kann verschiedene Gutscheine erwerben. Käufer haben hier die Auswahl zwischen einem regulären Wertgutschein, mit dem der Beschenkte frei seine Aktivitäten wählen kann, und speziellen, vorbereiteten Angeboten des Freizeitparks. So kann beispielsweise der Gutschein „Explorer-Paket“ verschenkt werden, bei dem zwei Erwachsene für eine Nacht im Hotel Charles Lindenbergh in der Themenwelt Rookburgh übernachten und zwei Tage lang den Freizeitpark erkunden können.

Des Weiteren konnten Besucher bis vor kurzem dem Phantasialand Club beitreten. Mit dieser Art Jahreskarte erhielten Besucher schnelleren Zugang an verschiedenen Achterbahnen und Rabatte in den Restaurants, Geschäften und Hotels des Freizeitparks. Auf Grund der anhaltenden Corona-Situation ist es derzeit allerdings nicht möglich eine Phantasialand Club-Karte zu erwerben.

Ist das Phantasialand am Geburtstag kostenlos?

Für Geburtstagskinder jeden Alters ist der Eintritt in das Phantasialand am Geburtstag kostenfrei. Karten für Geburtstagskinder sind täglich hinterlegt und können nicht online vorbestellt werden, Besucher müssen jedoch an ihrem Geburtstag einen gültigen Ausweis am Service-Point der Eingänge Berlin oder Mystery vorlegen. Außerdem kann der freie Eintritt, sollte das Phantasialand am eigentlichen Geburtstag geschlossen sein, nicht verschoben werden, sondern muss am Geburtstag eingelöst werden. Begleiter müssen weiterhin vorab eine Eintrittskarte für den Tag online kaufen.

Welche Attraktionen gibt es im Phantasialand?

Das Phantasialand hat viele Fahrgeschäfte und andere Attraktionen zu bieten. Hier gibt es einen detaillierten Überblick. Besonders heraus sticht unter anderem die im September 2020 eröffnete, neue Themenwelt Rookburgh, die sich an einem Steampunk-Thema orientiert. Eine besondere Attraktion in der Themenwelt stellt unter anderem der Flying Launch Coaster (FLY) dar. Bei dem FLY handelt es sich um eine Achterbahn, bei der die Fahrgäste unterhalb der Schienen fest geschnallt werden und liegend in den Himmel geschossen werden. Ebenfalls beliebt bei Besuchern ist die Black Mamba-Achterbahn im Themenbereich „Deep in Africa“. Die Fahrgäste verbringen die Fahrt in hängenden Sitzen und rasen haarscharf an Felsen und Wasserfällen vorbei. Auch die Achterbahn „Taron“ im Themenpark „Klugheim“ ist eine beliebte Attraktion - die Besucher werden während der Fahrt gleich zwei Mal katapultartig beschleunigt.

Wann ist die beste Zeit für das Phantasialand?

Wer möglichst viel von seinem Besuch im Phantasialand haben möchte, der sollte den Zeitpunkt des Besuchs gut planen. Besonders in den kälteren Jahreszeiten sind weniger Besucher im Phantasialand, wodurch sich die Wartezeiten an den einzelnen Achterbahnen und Attraktionen verkürzen. Am leersten ist das Phantasialand außerdem an regulären Wochentagen außerhalb der Ferienzeiten, dann vor allem montags und freitags, weil dann weniger Schulklassen vor Ort sind. Außerdem kann es hilfreich sein Brückentage zu vermeiden. Besonders leer soll es ebenfalls um Weihnachten herum am 23. und am 25. Dezember sein.

Hat das Phantasialand im Winter geöffnet?

Das Phantasialand ist im Winter grundsätzlich geöffnet. Unter dem Thema „Wintertraum“ öffnet das Phantasialand während der kalten Jahreszeit, dann allerdings mit verkürzten Öffnungszeiten von elf bis 20 Uhr. Während des Wintertraums ist das Phantasialand als festliche Winterwelt hergerichtet und bietet neben besonderen Lichtshows auch saisonale, kulinarische Spezialitäten an. Ebenfalls ein besonderes Erlebnis im Wintertraum sind die Fahrbetriebe, die auch in der Dunkelheit weiter fahren. Wer allerdings nicht mit einer Achterbahn fahren möchte, kann auf der Eisbahn Schlittschuhlaufen oder sich die speziellen Wintershows ansehen.

Wie viel Zeit braucht man im Phantasialand?

Wie viel Zeit man im Phantasialand verbringen möchte, ist natürlich eine subjektive Entscheidung. Wer das Phantasialand bereits häufig besucht hat, sollte ein bis zwei Tage einplanen, um viele der Attraktionen und Achterbahnen nutzen zu können. Wer hingegen das erste Mal im Phantasialand zu Besuch ist und möglichst alle Shows und Attraktionen erleben möchte, sollte lieber zwei Tage einplanen.