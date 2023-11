Mit neuen Shows Der Phantasialand Wintertraum startet in die neue Saison

Neu zum gewohnten Konzept kommt in diesem Jahr die Show „Lights of Memories“ hinzu. Das Zusammenspiel aus Licht, Musik und Feuer findet ab der Dämmerung an verschiedenen Orten im Freizeitpark statt. Auch eine neue Eislaufshow gibt es: „Arctaris - The hidden World“ nimmt Besucher mit in eine Welt zwischen Eis und Schnee. Die Show findet in der Arena de Fiesta im Themenbereich Mexiko statt.