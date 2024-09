Preisgekröntes Event Der Phantasialand Wintertraum startet in die neue Saison

Am Samstag, 16. November 2024 beginnt im Phantasialand der Wintertraum. Bis Sonntag, 26. Januar 2025 können Besucher Shows beiwohnen, beliebte Attraktionen in der Dunkelheit fahren und winterliche Spezialitäten im Lichtermeer verköstigen. Zum Wintertraum ist das Phantasialand mit wenigen Ausnahmen täglich von 11 bis 20 Uhr geöffnet. An Silvester schließt der Park bereits um 18 Uhr, am 24. und 25. Dezember sowie am 1. Januar, 14. und 15. Januar bleibt der Park geschlossen.