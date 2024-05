Fußball-EM 2024 Hier findet Public Viewing in Bonn und der Region statt

Bonn/Region · Am 14. Juni beginnt die Fußball-EM in Deutschland. Ob Stadion-Feeling beim Public Viewing oder eher gemütlich in einer alteingesessenen Gaststätte: In Bonn und der Region gibt es viele Möglichkeiten, bei Bier, Essen und guter Stimmung mitzufiebern.

27.05.2024 , 14:15 Uhr

Rund um Bonn gibt es einige Möglichkeiten, die Europa-Meisterschaft gemeinsam mit anderen Fans zu schauen. Foto: Benjamin Westhoff





Von Jasmin Kaub und Emre Koc