Events in Bonn und der Region Rhein in Flammen und Europatag: Tipps für das Wochenende

Traditionell erhellt Rhein in Flammen am ersten Maiwochenende den Nachthimmel. Drei Tage geht das Landprogramm in der Bonner Rheinaue, das mit Musik auf drei Bühnen, Fahrgeschäften und Foodtrucks jedes Jahr Hunderttausende Besucher anlockt. Am Freitag startet das Rahmenprogramm mit drei Konzerten unter dem Titel „Rock im Mai“ und am Sonntag werden die Fahrten auf den Fahrgeschäften sowie Speisen und Getränke nach Angaben der Betreiber zu familienfreundlichen Preisen angeboten. Am Samstag beginnt das musikalische Programm bereits um 14.40 Uhr. Das musiksynchrone Höhenfeuerwerk können Besucher zwischen 23.15 und 23.40 Uhr genießen.