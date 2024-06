Wenn’s meimelt und pieselt Diese Begriffe hat der Rheinländer für den Regen

Wie viele Wörter für Regen gibt es eigentlich in der rheinischen Mundart? Oder in anderen Dialekten? Und im Deutschen generell? Zu wenige, möchte man meinen, angesichts der Tatsache, dass es in diesen Tagen praktisch ständig regnet, und das auf ganz unterschiedliche Arten. Da wäre es doch schön, wenn jede Daseinsform des Niederschlages einen eigenen Begriff besäße.