Kurz mal weg Spargel und Musikfest: Vier Tipps für Ausflüge in der Region

Der erste Königsstuhl stand in einem Garten am Rheinufer, der Bau wurde 1795 zerstört, 1843 wiederaufgebaut und 1929 an seinen heutigen Platz verlegt. Das Bauwerk ist geprägt von acht Außenpfeilern und einer Mittelsäule, eine Infotafel fasst das historische Geschehen zusammen. Dabei wird auch eine alte Tradition erwähnt: Die Bürgermeister von Koblenz und Rhens trafen sich einst an jedem Pfingstmontag am Königsstuhl. „Diese Tradition gibt es nicht mehr“, sagt der heutige Rhenser Bürgermeister Raimund Bogler. „Aber wir feiern jedes Jahr den Tag der Deutschen Einheit dort.“ Die Rhenser „Kaiser Ruprecht Bruderschaft“ kümmert sich seit 1977 um die „Pflege des Andenkens an den Königsstuhl“, am 21. August findet am Bauwerk die „Öffentliche Wahl des Kanzlers / der Kanzlerin“ statt. Der Königsstuhl ist ganzjährig öffentlich zugänglich, Parkmöglichkeiten sind vorhanden.