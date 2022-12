Kurz mal weg : Fünf Tipps für Ausflüge in der Region

Der Weihnachtsmarkt im Keller der Alten Zunftscheuen in Traben-Trarbach. Foto: Heinz Dietl

Serie In Traben-Trarbach geht man zum Weihnachtsmarkt in den Keller, im Ruhrgebiet kommen Sparfüchse auf ihre Kosten, an der Ahr nimmt die Rollschuhbahn Fahrt auf, und in Bad Ems erklingt Musik in historischer Kulisse.



Von Heinz Dietl

Unterirdisch: Der Weihnachtsmarkt von Traben-Trarbach an der Mosel

Walter Koschnick stammt aus Niedersachsen, man hört es. Doch er lebt an der Mosel. Zurzeit steht er oft in den Gassen von Traben-Trarbach, gut gelaunt und immer ansprechbar. „Frag mich doch!“ steht auf seiner knallroten Jacke. Koschnick weist Besuchern des Weihnachtsmarktes den Weg. Der Rundkurs ist zwar ausgeschildert, aber Schilder wissen halt nicht alles. Hinzu kommt: Der Markt findet unterirdisch statt.

Das vorweihnachtliche Treiben in Traben gegenüber von Trabach unterscheidet sich merklich vom großen Rest der vielen Advent-Events. Das fängt bei der Schreibweise an: Beim Mosel-Wein-Nachts-Markt ist jeder Buchstabe bewusst gesetzt. Schließlich geht es auch um Wein. In sieben historischen Weinkellern, in denen einst der Rebensaft lagerte, bauen Händler ihre Stände mit Kunsthandwerk, Modeartikeln und kulinarischen Spezialitäten auf.

Man setzt auf Qualität und einen guten Mix. Die Unterwelt des Hotels Moselschlösschen punktet mit schierer Größe und einem Säulenkeller von 1754, die zweite Station verbindet die Keller Alte Zunftscheune und Altes Rathaus (Foto). Im zehnten Marktjahr sind mit Charakteristikum und Villa Nollen zwei neue Teams am Start. Der Eintritt zu allen Kellern ist frei. Öffnungszeiten: Fr-So 11-21 Uhr; 26.12.-1.1. täglich 11-21Uhr. Auch das Rahmenprogramm passt: Im Brückenkeller veranstalten die Ortsvereine einen Tannenbaum-Wettbewerb. Die Feuerwehr präsentiert ein abgefackeltes Gerippe mit dem Warnschild „Vermeiden Sie Zimmerbrände!“. Und: Die überirische Kunststoffeisbahn richtet am 30. Dezember die 9. Stadtmeisterschaft in der Disziplin Omas Wärmflaschen-Curling aus.

Weihnachtsmarkt der Nationen

Waffeln aus Belgien, Olivenholz aus Tunesien, Pullover aus Schweden oder Nepal: Das Angebot klingt international – und das hat System auf dem „Weihnachtsmarkt der Nationen“ (bis 23.12.) in Rüdesheim. Seit gut 25 Jahren gibt es diesen „weltgewandten“ Markt. Schauplatz ist die Altstadt zwischen Rheinufer, Oberstraße und der bekannten Drosselgasse. Von 100 Marktständen setzen 16 Händler auf internationales Sortiment. Die Rüdesheimer legen zudem Wert auf eine hübsche Glühweintasse, die zum Sammlerobjekt avanciert ist. Auf einer Bühne gibt Kultur. Am 13. Dezember spielen die Alphornbläser Rheinkiesel (13.12.). In der „Längsten Nacht des Jahres“ (20.12.) ziehen Gaukler übers Marktgelände.

Sparticket 2023: Rabatte für Besucher im Ruhrgebiet

Ruhrgebiet Das Ruhrgebiet drückt aufs Tempo: Die neue „Ruhr-Topcard“ ist erhältlich, wer bis zum 31. Dezember zuschlägt, spart zehn Euro. Heißt: Das Schnäppchen-Ticket kostet 56 statt 66 Euro (Erw.) und 32 statt 42 Euro (Kinder). Im Jahr 2023 bieten mehr als 140 Ausflugsziele verlockende Rabatte.

92 Einrichtungen, darunter das Bergbau-Museum Bochum, gewähren ihre Dienste einmalig sogar kostenfrei. Auch eine Schifffahrt beispielsweise auf dem Biggesee im Sauerland ist 2023 einmalig kostenfrei. Das Foto zeigt den Biggeblick bei Attendorn. Die Aussichtsplattform ist ganzjährig ein beliebtes Ziel bei Spaziergängern und Wanderern.

Info: Tel.(01806) 18 16 180; www.ruhrtopcard.de

Tel. (02722) 65 79 240; www.biggesee-listersee.com

Der Biggeblick bei Attendorn. Foto: Marcus Retkowietz - stock.adobe.

Rollschuhe – keine schlechte Idee in diesen Zeiten

Rollschuhbahn – keine schlechte Alternative zur herkömmlichen Eisbahn! Die Gastgeber im Ahrtal ersetzen Kufen durch vier Rollen. Das spart Energie und macht trotzdem Spaß. Seit einer Woche ist die Rollschuhbahn im Kurpark Bad Neuenahr (Foto) geöffnet, bis zum 15. Januar können Besucher aller Altersklassen auf den 450 Quadratmetern täglich ihre Runden drehen. Ob Inliner oder Rollschuhe: Wer kein eigenes Material hat, kann sich das passende Sportgerät ausleihen. Freitags bitten DJs zum Tanz.

An diesem Wochenende startet im Kurpark zudem wieder die Veranstaltungsreihe „Uferlichter“ mit Kunsthandwerk, Kultur, Illumination und Gastronomie (bis 15.1.). Ein Programm ganz nach dem neuen Leitspruch „We Ahr open“.

Die Rollschuhbahn im Kurpark Bad Neuenahr. Foto: Max Harrus

Festlicher Advent im Marmorsaal

In Bad Ems spielt die Musik im Kurviertel. Das war schon 1855 so, als die Pianistin Clara Schumann im Marmorsaal des Staatsbades ein Konzert gab. Der 1839 eröffnete Saal war zudem Schauplatz rauschender Bälle. Auch heute bebt das Parkett, wenn Brautpaare in der prächtigen Kulisse zum Tanz bitten. Zum Jahresende gehört der schöne Saal vorrangig der Klassischen Musik. In der Reihe „Festlicher Advent im Marmorsaal“ gibt die Pianistin Ingrid Wendel drei Konzerte in unterschiedlicher Besetzung (6., 13. und 20.12., jeweils 16 Uhr). Der Eintritt kostet acht Euro, für Inhaber der Kurkarte „KaiserCard“ ist der Genuss gratis.