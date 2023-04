Kurz mal weg Wanderwege und Mühlen: Fünf Tipps für Ausflüge in der Region

Die Ferienregionen Schmallenberger Sauerland und Eslohe haben fünf neue Wanderwege angelegt. Der 2,9 Kilometer lange Themenweg „Lenne lebt“ in Schmallenberg richtet den Fokus auf den gleichnamigen Fluss. An elf Infotafeln wird die historische und wirtschaftliche Bedeutung des Gewässers erklärt. Der Christine-Koch-Rundweg (4,1 km) in der kleinen Ortschaft Bracht folgt einigen Spuren der Sauerländer Dichterin. Der Sellinghauser Bergmannspfad (Foto) erinnert auf 6.7 Kilometern an den entbehrungsreichen Alltag der Bergleute in der Schiefergrube Felicitas in Heiminghausen. Der Esselsteig in Eslohe (11,5 km) beschäftigt sich mit Natur und Kultur der Region.