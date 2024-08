Kurz mal weg Tag der Trinkhalle und Historisches Weinfest: Fünf Tipps für Ausflüge

Beim Tag der Trinkhallen am 17. August stemmen mehr als 200 Künstlerinnen und Künstler an 40 ausgewählten Trinkhallen ein mehrstündiges Kulturprogramm. An der Getränkebude Gaida in Datteln spielt die deutsche Folkband Dieselknecht, der Kiosk Mummel in Gelsenkirchen organisiert ein kleines Satire-Fest mit Heike Becker, Mattias Reuter und dem Bonner Kabarettisten Özgür Cebe. Manche Buden setzen unverwechselbare Akzente: Beim alen Bahnwärterhäuschen Anne Schranke in Gelsenkirchen gibt’s zur Livemusik den Programmpunkt „Hufeisenwurf mit Grubenpferd Alex“. Wie auch immer: „Der Trinkhallentag ist auch für Gäste von auswärts eine großartige Gelegenheit, um die Lebenskultur der Einheimischen hautnah mitzuerleben“, sagt Axel Biermann, Chef bei Ruhrtourismus. Hört sich an wie eine Einladung.