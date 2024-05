Kurz mal weg Weinfest und Nacht der Industriekultur: Fünf Tipps für Ausflüge in der Region

Der Trend geht zur Drohne, siehe „Rhein in Flammen“. Das Ruhrgebiet legt nach und inszeniert bei der 22. Extraschicht „spektakuläre Drohnenshows“ unter anderem über den Zechen Zollverein und Westerholt. Die diesjährige „Nacht der Industriekultur“ bleibt der konventionellen Bestrahlung herausragender Industriedenkmäler ansonsten treu. Die Zeche Hannover in Bochum (Foto) entfaltet erst durch das suggestive Rot ihre magische Wirkung. Die diesjährige „Extraschicht“ feuert am 1. Juni von 18 Uhr bis 2 Uhr in der Früh an 35 Spielorten in 19 Städten ein zielgruppenübergreifendes Spektakel ab – ein „fettes Programm in den coolsten Kulissen des Ruhrgebiets“, wie es heißt.