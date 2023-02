Kurz mal weg : Fünf Tipps für Ausflüge in der Region

Ein Abschnitt der Römer-Lippe-Route durch die Westruper Heide in Haltern am See. Foto: Dennis Stratmann/Römer-Lippe-Route;DennisStratmann.de

Serie Bonn / Region Im Kloster Maria Laach werden Besucher zu Buchbindern, der Westerwald-Steig feiert Jubiläum und am Rhein leuchtet ein Schloss. Diese und mehr Tipps für Ausflüge gibt es hier.



Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Heinz Dietl

Auf den Spuren der Römer: Ein Radweg erobert die Herzen der Radler

Im April 2013 erhielt Nordrhein-Westfalen einen neuen Radweg, der schnell die Herzen und Waden der Zielgruppen erobert hat. Die Römer-Lippe-Route folgt den Spuren der Römer an der Lippe – vom Hermannsdenkmal bei Detmold bis Wesel am Niederrhein. Die Hauptroute misst 295 Kilometer, hinzu kommen 12 regionale Schleifen mit weiteren 184 Kilometern ins jeweilige Umland. In Lippetal etwa können Radfahrer neue Auenlandschaften erkunden. Für das Gesamtpaket sollte man sich sechs Tage Zeit nehmen. Die federführend am Radweg beteiligte Ruhr Tourismus GmbH hat das Projekt zum dritten Mal evaluiert. Radfahrer wurden gezählt und befragt. Man will schließlich wissen, ob es sich nachhaltig gelohnt hat, lukrative Fördergelder zu akquirieren. Ergebnis: 17 000 Radreisende und 224 600 Tagestouristen generieren im Jahr 300 000 Aufenthaltstage am Radweg. Und geben 11,2 Millionen Euro aus. Das Kriterium „Landschaftserlebnis“ wird mit „sehr gut“ bewertet. Die Erfolgsroute erweist sich zudem als identitätsstiftend. An den Feierlichkeiten zum zehnten Geburtstag beteiligen sich 27 Kommunen mit mehrtägigen Aktionen von Anfang April bis Mitte Oktober dieses Jahres. Und beim Sattel-Fest, dem Fahrrad-Festival zwischen Soest und Hamm, wollen die Kommunen am 23. Juli eine eigene „Römer-Lippe-Routen-Meile“ bilden. Das Foto zeigt einen Abschnitt der Römer-Lippe-Route durch die Westruper Heide in Haltern am See.

Ausgebucht

Die Benediktiner der Abtei Maria Laach bei Mendig verstehen sich auch auf publikumswirksame Aktionen. Ihr jährliches Angebot mit Konzerten, Ausstellungen und Führungen kommt jedenfalls gut an. Besonders beliebt sind die Buchbinderkurse von Bruder Jakobus. Heißt: Von den 34 dreitägigen Kurseinheiten für 2023 sind viele bereits ausgebucht. Freie Plätze gibt’s wieder ab Sommer oder vorher über die Warteliste. Jakobus vermittelt Grundtechniken, aber auch Spezialwissen. „Ein Buch mit Holzdeckel wie vor 500 Jahren, das kann kaum noch jemand“, sagt Jakobus. Der Grundkurs kostet 209 Euro (3 Tage). Unterbringungsmöglichkeit im Gästehaus des Klosters: 2 Ü/HP à ca. 70 Euro.

Eine neue Heimat für die „Heimat“, aber ganz in der Nähe

Er ist ein Held im Hunsrück: Der Regisseur Edgar Reitz, am 1. November 1932 in Morbach geboren, hat mit seiner opulenten Reihe „Heimat“ dem Hunsrück zu einem neuen Selbstwertgefühl verholfen. Das Hunsrück-Museum in Simmern widmete dem berühmten Sohn eine Abteilung mit Requisiten und großformatige Fotos aus der Filmtrilogie „Heimat“ und dem Vier-Stunden-Film „Die andere Heimat“ (Foto). Seit November 2022 haben die Erinnerungsstücke eine neue Heimat, aber ganz in der Nähe: Das neue Edgar-Reitz-Filmhaus befindet sich prominent am Fruchtmarkt von Simmern. Öffnungszeiten: jeden ersten Sonntag im Monat von 14 bis 17 Uhr. Führungen nach Vereinbarung.

Info: Tel.(06761) 83 74 01; www.hunsrueck-museum.de

Das neue Edgar-Reitz-Filmhaus am Fruchtmarkt von Simmern. Foto: EIKE DUBOIS

Wenn das Schloss zur Leinwand wird

Das Schloss Arenfels in Bad Hönningen bekennt Farbe. Der neugotische Bau fungiert beim „Schloss-Leuchten 2023“ als Leinwand. Bis einschließlich 19. März werden donnerstags bis sonntags ab 17 Uhr Farbkompositionen auf die Fassaden projiziert (Foto). Jeweils ab 18.30 Uhr starten Beamershows mit einem 45-minütigen Film. Zwischen den Shows kann man das Schloss erkunden und den Ritter Valentin treffen, möglicherweise als Hologramm. Das Einzelticket kostet 12,40 Euro für Erwachsene und 6,90 Euro für Kinder. Das Schloss liegt mitten in den Weinbergen von Bad Hönningen und bietet einen spektakulären Rheinblick.

Info: Tel. (02635) 95 699 03; www.schloss-arenfels.com

Schloss Arenfels beim „Schloss-Leuchten 2023“. Foto: Schloss Arenfels

15 Jahre Westerwald-Steig und eine digitale Nadel

Und noch ein kleines Jubiläum: Der Westerwald-Steig wird 15 Jahre alt. Der 235 Kilometer lange Fernwanderweg führt in 16 Etappen von Herborn in Hessen bis nach Bad Hönningen am Rhein. Das Jubiläumsjahr wird gefeiert mit vielen geführten Touren. Eine familienfreundliche Runde startet am 23. April in Rennerod im Hohen Westerwald. Auf drei Kilometern gibt’s viele Ratespiele und einen Spielzeug-Flohmarkt. Der Westerwald-Steig taucht gern in Ranglisten auf, zum Beispiel in den „Top Trails of Germany“. Der Verbund der 14 deutschen Spitzenwanderwege hat übrigens einen neuen Service im Angebot: Mit der digitalen „Top Trail Wandernadel“ kann man ohne Sammelbuch und Stempelkarte wertvolle Wanderpunkte sammeln.