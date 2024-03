Kurz mal weg Historischer Jahrmarkt und Münsterland-Ritt: Drei Tipps für Ausflüge in der Region

Es ist gute Tradition in Kommern: In den Osterferien baut das Freilichtmuseum bei Mechernich seinen „Jahrmarkt anno dazumal“ (Foto) auf. Aktueller Termin: 26. März bis 7. April. In der Baugruppe Westerwald befindet sich ein Jahrmarkt der Kaiserzeit, auf dem Marktplatz Rheinland entführen Schaubuden und Akteure in die Ära des Wirtschaftswunders. An Fahrgeschäften stehen Riesenrad, Schwanenflieger und Raupenbahn zur Auswahl. Für Grusel sorgt der „Geister-Express“ von 1949, der Flohzirkus ist noch ein Jahr älter. Weitere Attraktionen: Jonglage mit Monsieur Jeton, Stelzentheater mit dem Duo Riesig und Lollipop von Artistin Shari. An Karfreitag (29.3.) bleibt der Jahrmarkt geschlossen, das Museum ist jedoch geöffnet.