Kurz mal weg Weihnachtsbaumwerfen und Winterreise: Fünf Tipps für Ausflüge in der Region

Bitte recht freundlich! Fünf aufgekratzte Kinder in Essen lassen sich vom Spiel zwischen Kühltürmen kurz ablenken, sie ducken sich neugierig zur Kamera, ihre Blicke erzählen Geschichten. Und siehe da: Lebensfreude funktioniert auch in Schwarzweiß (Foto). Der Schnappschuss des Fotografen Wolf Schöne entstand in den 60er Jahren und zählt zu den eindringlichsten Motiven einer neuen Ausstellung: Die Schau Heile Welt? – Kinderleben an Ruhr und Emscher 1900-1960 ist noch bis zum 16. Juni 2024 in der St.-Antony-Hütte in Oberhausen zu sehen. Die 50 Fotografien stammen überwiegend aus den Beständen des Ruhr Museums Essen und des LVR-Industriemuseums. Einen kontemplativen Kontrast zur pausbäckigen Spielfreude der Kinder liefert eine Aufnahme des Fotografen Fritz Henl, auf der drei Buben auf Rollern durch die Anlagen kreuzen.