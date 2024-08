Kurz mal weg Wacholderfest und Naherholung: Fünf Tipps für Ausflüge

Ein Ortsteil von Blankenheim in der Nordeifel feiert am zweiten Wochenende im August traditionell sein Wacholderfest. Alendorf liegt im 1100 Hektar großen Naturschutzgebiet Lampertstal, dem größten Wacholder-Schutzgebiet in NRW. Besonders gut gedeihen die „Zypressen des Nordens“ auf dem 522 Meter hohen Kalvarienberg (Foto), der auch in diverse Wandertouren eingebunden ist. Das Wacholderfest 2024 startet am 10. August (18 Uhr) auf dem Dorfplatz mit dem Fassanstich (18 Uhr) sowie Livemusik mit Tanz (21 Uhr). Am Sonntag (11.8.) stehen unter anderem geführte Wacholderwanderungen auf dem Plan. Der Mittagstisch passt zum Thema: „Kasseler mit Wacholderkraut und Püree“ (12 Uhr). Gäste sind willkommen.