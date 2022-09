Kurz mal weg : Tweed statt Speed in der Stadt und Wanderwochen auf dem Land

Der Tweed Run in Gütersloh. Foto: Lena Descher

Serie Nostalgiker auf alten Rädern erobern die Regionen, das Bergische Land organisiert ein opulentes Wanderfestival und in Rheinland-Pfalz gibt’s zahlreiche Mittelaltermärkte. Diese und mehr Tipps finden Sie hier.



Von Heinz Dietl

Tweed Run und Velo-Swing: Nostalgische Fahrrad-Festivals liegen im Trend

Städtereisen sind beliebt – und für manche Überraschung gut. So kann es passieren, dass Besucher einer Stadt auf Straßen und Plätzen ganz unvermittelt in ein Spektakel geraten, das wie ein Zeitsprung anmutet. Menschen in historischer Kleidung bewegen sich fröhlich auf alten, aber sehr edlen Fahrrädern durchs Bild. Sie tragen Tweed im Stil der 20er bis 40er Jahre.

Tweed Run nennt sich der Spaß. Ein erster Run fand in kleiner Runde 2009 in London statt. Mittlerweile werden bis zu 1000 Räder gezählt. Zum Kult gehören Picknick-Stopps und ein Wettbewerb: In der Wertung sind unter anderem „Bestes Kostüm“, „Bestes Rad“ und „Schönster Schnurrbart“.

Tweed Runs greifen weltweit um sich: Boston, Tokio und Budapest laufen in Tweed. Eine treue deutsche Gemeinde gibt es in Gütersloh (Foto), die Westfalen machen seit 2014 mit. „Und die Zahl der Teilnehmer und Besucher steigt stetig“, sagt Eva Ehl vom Veranstalter Gütersloh-Marketing. Nächster Termin: 18. September. Um 12 Uhr startet der Pulk seine Tour (10 km). Rahmenprogramm: Tanz, Kaffee, Tee und Kuchen, Preisverleihung.

Eine ähnliche Veranstaltung geht an diesem Wochenende im Saarland über den Asphalt. Das Velo-Swing Festival (bis 11.9.) am Saarbrücker Schloss pflegt die stilvolle Verbindung von Radfahren und Swing-Tanz. Höhepunkte sind zwei Partys mit Big Band sowie die Fahrradausfahrt am Sonntag. Beim Tanz geht es vorrangig um den angesagten Lindy Hop aus den 30ern.

Info: Tel.(0 52 41) 21 13 60; www.guetersloh-marketing.de;Tel. (0151) 1965 2149; www.veloswingfestival.com

Rüstige Ritter

Das Mittelalter lebt, in steter Regelmäßigkeit öffnet irgendwo in der Region ein historischer Markt mit oder ohne Ritterturnier seine Tore. Beim Barbarossamarkt in Sinzig (17./18.9.) gehen Handwerker und Händler am Schloss in Position. Spaß ist garantiert, denn auch Gaukler sind am Werk. Im Schlosspark von Trippstadt bei Kaiserslautern schreiten am selben Wochenende „rüstige“ Ritter ins Turnier. Kinder spielen derweil vielleicht lieber Mäuseroulette oder gehen auf Drachenjagd. Musik machen Argentum Ferrum und Vagabundis. Lahnstein richtet seinen Mittelaltermarkt auf Schloss Martinsburg aus (24./25.9), 37 Stände verteilen sich auf vier Lager. Als Spaßmeister tritt Hubertus der Fahrende auf.

Sehenswertes Limburg: Eine alte Mühle direkt an der Grenze

Die Stadt Roermond in der niederländischen Südprovinz Limburg ist bekannt durch ihre Einkaufsmöglichkeiten. Stichwort Outlet. Wer sich länger in der Gegend aufhält, kann an der Maas flanieren oder auf der Rückreise den grenznahen Nationalpark De Meinweg erkunden. Dessen Hügel bringen es auf 80 Meter Meereshöhe. Auch direkt an der deutschen Grenze lässt sich einiges entdecken. Die Gitstappermühle (Foto) in Vlodrop stammt aus dem Jahr 1377. Geöffnet: Mi, Do, Sa und So 10.30 bis 17 Uhr. Im Angebot sind Führungen, es gibt einen Hofladen und zwei Restaurants. In der Umgebung liegen drei weitere historische Mühlen. Und, bereits auf deutscher Seite, der Effelder Waldsee.

Die Gitstappermühle in Vlodrop. Foto: Petra Lenssen/PETRA LENSSEN

90 Touren: Lange Wanderwoche im Bergischen Land

Das Wort „Woche“ darf man nicht immer wörtlich nehmen: Wenn ein Programm aus den Nähten platzt, kann sich die Laufzeit verdoppeln – wie bei der Bergischen Wanderwoche, die an diesem Wochenende (10.9.) startet und bis zum 25. September dauert.

90 Veranstaltungen stehen auf dem Plan, 22 Städte von Bergisch Galdbach bis Wuppertal machen mit. Das Angebot ist spannend genug, um auch neue Gäste neugierig zu machen, wie Tobias Kelter von der Naturarena Bergisches Land meint. Recht servicefreundlich sind die Touren auf der Webseite nach Thema, Datum und Ort gelistet. So findet man sehr zügig die Gesundheitswanderung mit physiotherapeutischen Übungen in Radevormwald (14.9.), die Schnitzeljagd für Familien durch Hückeswagen (17.9.) oder die 25 Kilometer lange Wellenreiter-Tour in Waldbröl.

Info: Tel.(02204) 84 30 00; www.bergische-wanderwoche.de

Foto: Dominik Ketz

Schöne Grüße ans gemeine Volk

In Rheinbrohl befand sich einst der nördlichste Punkt des Obergermanischen Limes. 2005 wurde das Bodendenkmal zum Welterbe gekürt, seit 2008 macht das Erlebnismuseum Römerwelt auf einem Gelände an der B 42 die trockene Geschichte erfahrbar. Auf dem Außengelände sind Limesturm, Kran und Pfahlramme zu besichtigen; am offenen Ofen wird Brot gebacken, etwa beim Backhaustag am 9. Oktober. In der Ausstellung geht es ebenfalls um die haptische Vermittlung von Vergangenheit. Dort kann man sich beispielsweise eine Tunika überwerfen und für ein Social-Media-Foto dem „gemeinen“ Volk zuwinken (Foto).