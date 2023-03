GA gelistet Von Hexen, Geistern und Wunderstiefeln - Sagen aus der Region rund um Bonn

In den 1880er Jahren, in denen diese Sage spielt, gingen Bornheimer Marktfrauen üblicherweise am frühen Morgen über den sogenannten „Michelsweg“ mit frischen Waren zum Kölner Markt. Als sie sich eines Morgens bei Dämmerung wie gewohnt an einem Rastplatz niederließen, sahen sie auf einmal in der Luft vor ihnen etwas Feuriges hin und her schweben. Vor Schreck ließen sie alles liegen, rannten nach Bornheim zurück und erzählten, ein glühender Mann sei ihnen erschienen. Wie man später feststellte, verbarg sich hinter dem Ganzen ein Mann, der einen Drachen aufgelassen und daran ein Glühlämpchen befestigt hatte. Mit dieser Masche beklaute er, so heißt es, häufiger Wandersleute.