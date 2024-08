Kurz mal weg Krimi-Festival und Weinwochen: Fünf Tipps für Ausflüge in der Region

Nach dem Weinfest ist vor dem Weinfest, erst recht in der Erzeugerregion Ahrtal. In wenigen Tagen starten die Ahrweiler Weinwochen, die an den ersten beiden September-Wochenenden (30.8. bis 1.9. und 6. bis 8.9.) viele Weinfreunde in die Straßen und Gassen der Altstadt locken werden. Das Epizentrum befindet sich auf dem Marktplatz vor prächtiger Kulisse. Weinstände und Buden mit regionalen Speisen versorgen durstiges und hungriges Publikum. Höhepunkte: Proklamation der neuen Burgundia 2024/2025 (30.8., 19.30 Uhr), Winzerfestumzug (1.9., 14 Uhr). Live-Musik kommt unter anderem von Skybagg, Tonic Partyband und der Musikvereinigung Bad Neuenahr-Ahrweiler. Vor dem Winzerfestumzuges (1.9.) werden Ahrweiler Schützen an den Zugängen zur Altstadt um die traditionelle Maut in Höhe von sechs Euro bitten.