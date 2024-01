Kurz mal weg Lichtfest und Wintersport: Fünf Tipps für Ausflüge in der Region

Hexen, Vampire und Geister aller Art zählen zu den beliebtesten Figuren im Straßenkarneval. In manchen Gegenden ziehen ganze Geisterzüge durch die Gemeinden. In der Eifelstadt Blankenheim startet der Zug am Karnevalssamstag um 19.11 Uhr am Rathaus, in diesem Jahr am 10. Februar. Springende Geister, angeführt von den „Jecke Böhnche“, vertreiben die Winterdämonen aus der stockdunklen Stadt. Licht spenden Fackeln. Wer als Geist mitmachen will, benötigt nur ein weißes Bettlaken, dessen Enden an der Stirn zu zwei Ohren geknotet werden, heißt es beim KV Blankenheim 1613 eV.