Lesung aus Dostojewskijs „Verbrechen und Strafe“ Schauspieler Franz Hartwig liest in Bonn

Zuletzt war es in Deutschland und anderen westlichen Ländern vielfach ruhig geworden um die russische Kultur. Angesichts des russischen Angriffs auf die Ukraine zeigten viele Veranstalter Berührungsängste gegenüber dem östlichen Nachbarn – so entschieden sich viele Veranstalter kurz nach Kriegsbeginn, russische Komponisten oder Schriftsteller von ihren Programmen zu streichen, Konzerte lebender russischer Künstler wurden abgesagt. In Bonn ist Fjodor Dostojewskij (1821-1881) weiterhin willkommen. Auf Einladung des Vereins Kunstsalon sowie der Initiative „Literatur in den Häusern der Stadt - Zwischenspiel“ liest der Schauspieler Franz Hartwig am 31. Mai in der Bonner Münsterbasilika aus Dostojewskijs Klassiker „Verbrechen und Strafe“. Musikalisch begleitet wird er dabei von der Cellistin Lena Kravits.