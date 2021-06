Fahrten zwischen Bonn und Königswinter : Bonner Personen Schifffahrt fährt ab Donnerstag wieder

Bonn Leinen los heißt es nun wieder für die Bonner Personen Schifffahrt. Die Weiße Flotte bietet ab Fronleichnam wieder Fahrten zwischen Bonn und Königswinter an. Fahrgäste müssen getestet, geimpft oder genesen sein. Alle Infos dazu gibt es hier.

Eigentlich startet die Bonner Personen Schifffahrt (BPS) immer zu Ostern in die neue Sommersaison. Aufgrund der Pandemie-Lage musste der Stadt in diesem Jahr jedoch erneut verschoben werden. Nun gibt es einen Termin. Die Weiße Flotte mit dem Galerie-Salon-Schiff „Rheinprinzessin“, dem Eventkatamaran „Filia Rheni“, dem Wahrzeichen “Moby Dick“ und dem Eventschiff „Poseidon“ fährt ab Donnerstag, 3. Juni, wieder, wie Vorstand Clemens Schmitz mitteilte.

Der Betrieb startet zunächst mit Rundfahrten zwischen Bonn und Königswinter. Die Schiffe fahren freitags bis sonntags sowie an Feiertagen, Abfahrt in Bonn ist jeweils um 11, 13, 14 und 16 Uhr. Wenn die Inzidenz in Bonn dauerhaft unter 50 liegt, kündigt die BPS auch wieder Fahrten nach Remagen, Linz, Koblenz und Köln an.