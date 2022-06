Saison 2022 : Diese Schiffstouren lohnen sich von Bonn aus

Die Schiffahrtsaison ist wieder eröffnet. Foto: Martin Wein/Picasa

Bonn Ob zu Gast oder wohnhaft in Bonn – eine Schiffstour auf dem Rhein ist ein Muss. Von Ostern bis Oktober sind die Ausflugschiffe wieder unterwegs. Neben den Linienrunden gibt es auch spezielle Themenfahrten. Ein Überblick.



Von Anna Maria Beekes

Die Saison

Grundsätzlich dauert die Saison für Ausflugsschifffahrten von Ostern bis Oktober. Ab Karfreitag bieten die drei Schifffahrtsgesellschaften in Bonn wieder Fahrten auf dem Rhein an. Über die Wintermonate sind die Ausflugsschiffe gewartet und, falls nötig, repariert worden. Auch die Landungsbrücken wurden wieder fit für die Fahrgäste gemacht. Alle fünf Jahre müssen die Schiffe aus dem Wasser gehoben und zur Schiffsuntersuchungskommission (SUK) gebracht werden – sozusagen der TÜV für Schiffe. Teilweise waren die Schiffe aber auch außerhalb des Linienbetriebs auf dem Rhein unterwegs – für Themenfahrten etwa an Karneval, in der Weihnachtszeit und an Silvester.

Die Gesellschaften

In Bonn verkehren die Bonner Personen Schiffahrt (BPS), die Köln-Düsseldorfer Deutsche Rheinschifffahrt (KD) und die Personenschifffahrt Siebengebirge (PSS), wobei KD und PSS bereits seit 20 Jahren zusammenarbeiten. Wer also ein Ticket der KD kauft, kann damit auch mit der PSS fahren und umgekehrt.

Die Schiffe

Über vier Schiffe verfügt die BPS auf dem Rhein – das Eventschiff „Poseidon“, das Galerie-Salonschiff „Rheinprinzessin“, den Eventkatamaran „Filia Rheni“ und das Wahrzeichen „Moby-Dick“. Die KD nutzt in Bonn und der Region vor allem das moderne Salonschiff MS Loreley für 150 bis 400 Gäste und die MS RheinFantasie für bis zu 1000 Gäste, die auch häufig als Partyschiff genutzt wird. Aber auch die große MS RheinEnergie, von der aus Papst Benedikt XVI. die Pilger beim Weltjugendtag begrüßte, kommt immer wieder zum Einsatz. Für die PSS schippern die MS Godesia und die MS Petersberg über den Rhein.

Die Anlegestellen

Drei Haupt-Anleger gibt es auf dem Bonner Stadtgebiet für Ausflugsfahrten: Am Alten Zoll (KD, BPS, PSS), am Bundeshaus (BPS, PSS) und am Bonner Bogen in Oberkassel (BPS). Außerdem können die Passagiere auch in Bad Godesberg an Bord gehen.

Der Fahrplan

Köln-Düsseldorfer und Personenschifffahrt Siebengebirge bieten in der Hauptsaison insgesamt drei tägliche Fahrten flussaufwärts von Bonn bis Linz an, die Schiffe starten vom 1. Mai bis zum 3. Oktober jeweils um 10.30, 12.30 und 14.30 Uhr. Bei der Bonner Personen Schifffahrt starten die Touren nach Linz jeweils um 9.50 und 14 Uhr am Alten Zoll.

Hier gibt es mehr Infos zu den jeweiligen Fahrplänen:

Die Preise

Bei der BPS starten die Tickets bei fünf Euro für eine einfache Fahrt, von Bonn nach Linz und zurück werden 23 Euro fällig. Für Hin- und Rückfahrt zwischen Bonn und Linz bei KD und PSS müssen Fahrgäste 23,60 Euro zahlen. Mit der KD kann man übrigens von Bonn bis nach Mainz und zurück fahren.

Die schönsten Strecken

Grundsätzlich bietet es sich von Bonn aus an, flussaufwärts Richtung Linz zu fahren. So kann man vom Schiff aus bequem die Landschaft des Siebengebirges und den Drachenfels bewundern. Eine Fahrt von Bonn bis Königswinter dauert etwa eine Stunde. Bei der Köln-Düsseldorfer gibt es vergünstigte Kombitickets für Hin- und Rückfahrt und die Fahrt mit der Drachenfelsbahn oder den Eintritt ins Sea Life in Königswinter. Bei der Personenschifffahrt Siebengebirge gibt es auch im täglichen Linienverkehr Landschaftserklärungen auf Deutsch und Englisch.

Die Themenfahrten

Wem die reine Linienfahrt trotzdem nicht reicht, für den bieten sich die vielen Themenfahrten der einzelnen Gesellschaften an. Die Bonner Personenschifffahrt etwa lädt zu einer Theaterfahrt an Bord und verschiedenen Abendfahrten. Die PSS bietet etwa sonntägliche Brunchfahrten auf der Strecke von Bonn nach Linz an oder ein Drei-Gänge-Menü an Bord während des Feuerwerkspektakels „Rhein in Flammen“ am 2. Juli.

Die Charterfahrten