Tipps für den Winterausflug : In welchen Orten aktuell noch Schnee liegt

Wintersportler rodeln am Weißen Stein. Foto: picture alliance/dpa/Federico Gambarini

Eifel Tauwetter schränkt die Wintersportmöglichkeiten in der Region ein. Doch in höheren Lagen könnte Schnee das Vergnügen am Wochenende doch noch möglich machen. Wo jetzt noch Schnee liegt.



Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Anja Wollschlaeger

Am vergangenen Wochenende hatten kräftige Schneefälle im Sauerland und in der Eifel Wintersportler auf die Pisten und in Loipen gelockt. Aktuell lässt das Tauwetter in mittleren Lagen wie in Monschau oder in Nettersheim den Schnee schon wieder schmelzen.

Weitere Schneefälle sind laut DWD erst zum Ende der Woche zu erwarten. In der Nacht zum Donnerstag ziehe an der Nordsee wieder Regen auf, der auf dem Weg zur Landesmitte zunehmend in Schnee übergehe, so der Wetterdienst. Die GA-Wetterkarte zeigt für Samstag und Sonntag Temperaturen um den Gefrierpunkt in der Region an. Wintersportler haben also Grund zur Hoffnung.

Im Winter lädt der Nationalpark Eifel zu Spaziergängen ein. Foto: Nationalpark Eifel

Wo in der Region am Wochenende Wintersport möglich ist

Hohe Acht

An der Hohen Acht in Kaltenborn sind die Loipen gespurt, am Dienstag (24. Januar) war der Skilift allerdings nicht in Betrieb. Rodeln ist möglich. Die Schlepplifte sind bei ausreichender Schneehöhe werktags von 13 bis 17 Uhr und an den Wochenenden von 9 bis 17 Uhr in Betrieb. Da das Mittelgebirge keine absolute Schneesicherheit bieten kann, bietet die Ortsgemeinde Kaltenborn den Service eines Schneetelefones an. Unter der Rufnummer +49(0)2691-7741 erhält man tagesaktuelle Informationen über Wettersituation, Schneelage und Liftbetrieb. Einen Skiverleih gibt es nicht vor Ort. Eine 10-Punktekarte kostet fünf Euro für Erwachsene und drei Euro für Kinder.

Arft

Das Wintersportgebiet in Arft in der Nähe der Hohen Acht bietet eine 450 Meter lange Rodelbahn sowie einen Ski- und Snowboard-Funpark. Die Liftanlagen in dem Hocheifel-Ort sind am 24. Januar von 16 bis 20.30 Uhr geöffnet. Über die aktuellen Bedingungen informiert der Wintersportverein Mayen am Schneetelefon: 02655 3539. Neben Rodeln und Skifahren sind dort auch Schneeschuhwanderungen möglich.

Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von GoogleMaps angezeigt werden. Dieses Element enthält Daten von GoogleMaps. Sie können die Einbettung solcher Inhalte auf unserer Datenschutzseite blockieren An dieser Stelle befinden sich externe Inhalte von GoogleMaps, die ohne JavaScript nicht funktionieren.

Am Weißen Stein

Am Dienstag zeigte sich das auf 680 Metern höhe gelegene Skigebiet in NRW noch unter einer 21 Zentimeter dicken Schneedecke. Im benachbarten Hollerath waren es 19 Zentimeter. Die Langlaufloipen in Hollerath, Udenbreth und Losheimergraben sind gespurt. Der Rodellift am Weißen Stein Der Rodellift ist voraussichtlich am Samstag 28.01. und am Sonntag 29.01. von 10:30 Uhr bis 17 Uhr geöffnet.

Michelsberg

Der 588 Meter hohe Berg lädt beim aktuellen Tauwetter eher nicht mehr zum Rodeln ein. Nur bei Neuschnee in der Eifel könnte sich die Fahrt dorthin noch lohnen. In der Region laden noch weitere Hänge zum Rodeln und Skifahren ein.

Monschau

Im Monschauer Land sind zwar einige Loipen präpariert, das Tauwetter am Dienstag machte aber eher wenig Hoffnung auf anhaltendes Langlaufvergnügen. Bei Neuschnee ist Langlauf auch am Wochenende möglich. Die Region lädt derweil zum Wandern und Spazierengehen ein. Diese Wege in der Region laden zu einer winterlichen Wanderung ein.

Eifelkreis Bitburg-Prüm Schwarzer Mann

In der Gemeinde Gondenbrett verkündete das Blockhaus Schwarzer Mann am vergangenen Wochenende Kaiserwetter auf dem schwarzen Mann. Die Skisaison auf den Liften startete. Die Loipen sind gespurt. Das Blockhaus und die Lifte waren auch am Dienstag geöffnet. Der Rodellift soll auch am kommenden Wochenende im Betrieb sein, der Skilift nur, wenn Neuschnee fällt, hieß es am Dienstag bei den Liftbetreibern. Aktuelle Informationen geben die Liftbetreiber telefonisch unter 06551 3252.

Schneesicherheit im Sauerland

Im Sauerland sind rund 70 Lifte aktuell geöffnet. Die Touristeninformation dort rechnet bis mindestens Ende des Monats mit konstant guten Wintersportbedingungen und in den nächsten Tagen mit Neuschnee. Einen aktuellen Überblick gibt die Wintersport-Arena. Der Skibetrieb im Sauerland war Mitte Januar gestartet.