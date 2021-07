Serie „Rheinische Landpartie“ : Sechs Tipps für Ausflüge mit Nervenkitzel

Im Phantasialand gibt es mehrere Achterbahnen. Foto: Phantasialand

Wasserrutschen, Achterbahnen und Abhänge: In NRW gibt es viele Freizeitmöglichkeiten, die den Puls in die Höhe schnellen lassen. Sechs Empfehlungen, bei denen keine Langeweile aufkommt.



1. Welt der Wasserrutschen

Wer schon einmal in der Region ist und Wasser mag, für den ist das „Aquamagis“ im sauerländischen Plettenberg ein reizvolles Ziel. Auch dort geht es um Fliegen und Geschwindigkeit – auf insgesamt zwölf Rutschen mit Namen wie „Storm Force 1“: Der Besucher wird auf Luftkissen per Windmaschine mit bis zu 100 km/h durch die Kurven katapultiert. Eine bunte Röhrenwelt macht schon von außen deutlich, dass dieses Abenteuerbad außergewöhnlich ist. So gibt es wohl nur in Plettenberg eine Wasserrutsche, die im Stehen zu absolvieren ist. Das AquaMagis bietet aber Angebote für die ganze Familie.

www.aquamagis.de. Adresse fürs Navi: Böddinghauser Feld 1, 58840 Plettenberg. Tel. 02391 60550.

2. Wie Tarzan im Urwald

„Kletterwald schwindelfrei“ – dieser Name ist Programm: 17 Hochseilstrecken unterschiedlicher Schwierigkeitsgrade warten in Brühl bei Köln auf große und kleine Besucher. Der niedrigste Weg durch die Luft ist einen Meter hoch, der höchste reicht bis hinein in die Baumkronen in rund 20 Meter Höhe. Wem das nicht abenteuerlich genug ist: Gleich 45 Meter senkrecht nach unten geht es von einem speziellen Kletterturm mit einem System aus Leitern, Stegen und Griffen, dessen Anblick bereits für eine verstärkte Adrenalinzufuhr sorgt. Wer es weniger aufregend mag oder noch ein Kind ist, der kann Bogenschießen, Spaß in einer Riesenschaukel haben und auf GPS-Tour gehen.

www.kletterwald-schwindelfrei.de. Adresse fürs Navi: Liblarer Straße 183, 50321 Brühl. Tel. 02232 157471.

3. Eldorado der Achterbahnen

Weniger als fünf Kilometer vom Kletterwald entfernt liegt der Klassiker unter den Freizeitparks, das Phantasialand. Auch wenn das Angebot sehr breit und für die ganze Familie gedacht ist, so bietet der Park mit seinen Achterbahnen gleich mehrere überdurchschnittliche Adrenalin-­Kicks an, darunter mit 1300 Meter Strecke die längste Dunkelachterbahn der Welt. Man fühlt sich wie in einem wild dahinkurvenden Überschall-Jet, kurze Momente kompletter Orientierungslosigkeit inklusive. Insgesamt gibt es im Phantasialand acht Achterbahnen, darunter den „Taron“, mit 117 km/h der schnellste Multi-Launch-Coaster der Welt. Kein Superlativ, aber beeindruckend: Nach der Corona-Zwangspause wartet die neue Themenwelt „Rookburgh“ mit der Achterbahn „Fly“ auf Besucher. Dabei hängen die Wagen unter der Schiene und vermitteln das Gefühl, frei durch die Anlage zu fliegen.

www.phantasialand.de. Adresse fürs Navi: Berggeiststraße 31–41, 50321 Brühl. Tel. 02232 36600.

4. Im Luftstrom des Tunnels

Hier trainieren auch Profis wie die Fallschirmjäger der Bundeswehr: Der mehr als 280 km/h schnelle Luftstrom im Windtunnel des Indoor Skydiving in Bottrop vermittelt hautnah den freien Fall eines echten Fallschirmsprungs, und dies ohne jedes Risiko. Eine Minute im Windkanal entspricht dabei einem Sprung aus mehreren Tausend Metern. Selbst Einsteiger können ganz ohne jegliche Vorkenntnisse bis zu 17 Meter hoch abheben, während die Profis das echte Flugverhalten schätzen und sich wetter­unabhängig verbessern können. Eine außergewöhnliche Architektur mit viel Glas ermöglicht es dem Zuschauer, beim Betreten der Anlage das atemberaubende Flugerlebnis live zu erleben.

www.indoor-skydiving.com. Adresse fürs Navi: Prosperstraße 297, 46238 Bottrop. Tel. 02041 373730.

5. Einen Abhang hinunterkugeln

Fast schwerelos in einer durchsichtigen Riesenkugel mit Schwung den Abhang hinunter – das Zorbing erfreut sich großer Beliebtheit bei allen, für die eine Achterbahn nur noch ein müder Kick ist. „Actionball“ heißt der Trend aus Neuseeland, bei dem zwei „Zorbonauten“ im Inneren der aufblasbaren Kugel bergab oder auch auf einer flachen Strecke rollen, wobei bis zu 50 km/h erreicht werden können. Gekugelt wird im Märkischen Kreis. Der Magen sollte aber robust sein.

www.actionball.de. Tel. 02359 295133 oder 0175 7013933 bzw. E-Mail an info@actionball.de.

6. Fliegen mit dem Fahrrad

Für das Downhill-Mountainbiking muss man sportlich sein: Es geht darum, schnellstmöglich eine mit natürlichen Hindernissen gespickte Strecke zu bewältigen. Es gibt in NRW zahlreiche Bike-Parks, in denen man das üben kann, bevor man ins Gebirge geht, als Krönung den Bikepark Winterberg mit elf Strecken über zwölf Kilometer. Angeboten werden Übungsparcours, Wald- und Rennstrecken, auch für Anfänger und Kinder. mic

www.bikepark-winterberg.de. Tel. 02981 9199909. Adresse fürs Navi: Kapperundweg 3, 59955 Winterberg.