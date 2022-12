Jahreswechsel 2022/23 : Hier gibt es Karten für Veranstaltungen an Silvester

Feuerwerk am Bonner Rheinufer. Foto: Benjamin Westhoff

Bonn/Region Das Jahr 2022 neigt sich dem Ende entgegen. Wo lässt sich der Jahreswechsel am besten feiern? Wir haben ein paar Tipps für den Silvesterabend zusammengetragen. Doch aufgepasst: Die Karten für Silvesterpartys sind meist schnell ausverkauft.



Am 31. Dezember 2022 lassen die Menschen in ganz Bonn und der Region auf dem Weg ins neue Jahr wieder die Korken knallen. Aber wo und wie lässt sich der Jahreswechsel feiern? Wir sagen, für welche Veranstaltungen es noch Karten gibt.

Bonner Weihnachtscircus

Der Bonner Weihnachtscircus gastiert in dieser Saison zum 15. Mal in der Stadt. Er lädt erneut zur großen Silvester-Gala in die Circusstadt auf dem Gelände von Pützchens Markt ein. Das Team verspricht ein Programm mit "Weltklasse-Artisten, atemberaubenden Showacts und lustigen Clowns" auf dem Festplatz am Holzlarer Weg 24 in Pützchen.

Die Kartenpreise starten bei 17,50 Euro für Erwachsene. Los geht es um 20 Uhr, der Einlass ist eine Stunde früher. Ein Höhenfeuerwerk zum Jahreswechsel gehört dazu. Wegen der großen Nachfrage empfiehlt es sich, frühzeitig zu buchen. Karten für die Silvestergala im Bonner Weihnachtszirkus sind bei Bonnticket erhältlich. Kontakt: info@bonner-weihnachtscircus.de.

Silvester in den Bonner Hotels

2022 wird auch in den großen Bonner Hotels Silvester gefeiert. Das Kameha Grand macht dieses Mal eine Party unter dem Motto „Extravagant, Elegant, Erstklassig". Um 22 Uhr geht es los. Der Preis für ein Ticket liegt bei 49 Euro. Geboten wird „eine lebendige Party mit viel Tempo“ sowie ein Feuerwerk.

Im Marriott erwartet die Gäste auf der 17. Etage für 199 Euro ein 5-Gang-Menü von Küchenchef Felix Kaspar. Um 18 Uhr geht es los mit Aperitif und Fingerfood. Von der Terrasse aus kann später das Feuerwerk genossen und anschließend gefeiert werden.

Im Ameron Hotel Königshof feiert eine der beliebtesten Bonner Partyreihen, die "After Job Party", direkt am Rhein noch einmal zum Jahreswechsel. Um 21 Uhr geht es los, Tickets gibt es für 36 Euro hier.

Party in der Biskuithalle

Auch in diesem Jahr wird es wieder eine Silvesterparty in der früheren Biskuithalle geben. Motto der Party im Beueler Brückenforum ist „Back to the Future“. Dabei soll musikalisch das vergangene Jahr aufleben und Hits aus den 90er und 2000er Jahren gespielt werden. Die Party beginnt um 21 Uhr. Karten für 15 Euro gibt es hier.

Silvester im Tanzhaus Bonn

Mit Livemusik auf vier Dance Floors lädt das Tanzhaus Bonn am letzten Abend des Jahres alle Feier- und Tanzwilligen in die Gartenstraße 102 ein. Getanzt wird Discofox, West Coast Swing, Standard und Latein. Karten gibt es im Vorverkauf für 39,90 Euro per Telefon unter 0228/462288 oder im Internet.

Schlemmen und Feiern

Im Meyer's Restaurant in Bonn wird am Silvesterabend ein Dinner-Buffet für 49 Euro angeboten. Wer nach dem Essen noch tanzen will, kann zur Party ins Havanna wechseln. Es gibt ein Kombiticket. Die Reservierung erfolgt per Mail oder telefonisch unter 0228/214937.

Übernachtung und Partys im Phantasialand

Und auch im Phantasialand in Brühl wird ins neue Jahr gefeiert: Hier gibt es diverse Arrangements. Ob Fantissima Silvester Gala, asiatisches Silvesterglück im Restaurant Bamboo, Entspannung im Ling Bao & Hotel Matamba - für viele Geschmäcker ist etwas dabei, und es können ganze Pakete für einen Silvesterurlaub im Freizeitpark geschnürt werden. Dazu gehört auch der Eintritt in den Wintertraum. Ein Feuerwerk ist nicht geplant. Die Arrangements mit Shows, Übernachtung, Dinner, Getränken und Frühstück sind nicht unter 300 Euro pro Person zu haben.

Kultur am Silvesterabend

Wer nicht nur feiern, sondern an Silvester auch Kultur erleben will, hat dazu in Bonn und der Region mehrere Möglichkeiten. In der Rhein-Sieg-Halle in Siegburg versüßt das Ensemble der Springmaus mit Sketchen, Liedern und Impro-Comedy ab 19 Uhr seinem Publikum das Warten auf Mitternacht. Die Tickets kosten zwischen 34,90 Euro und 49,90 Euro und können hier erworben werden.

Im Pantheon präsentieren Jean Faure & Son Orchestre sowie Pause und Alich ihr Silvester-Spezial. Anschließend gibt es eine Silvester-Lounge mit Musik der 70er bis heute. Ein Benefizkonzert von Olga Scheps für das Projekt "Stiftung hilft Künstlern" gibt es dagegen im Beethovenhaus.

Spontan an der Abendkasse

Auch die Tanz- und Nachtclubs in Bonn bieten wieder ein umfangreiches Programm. Für wenig Geld kann in der Innen- und Altstadt in das Jahr 2023 getanzt werden. Der Untergrund begrüßt die ersten 100 Gäste mit einem Willkommenssekt. Der Eintritt kostet zehn Euro. Eine Party derselben Art steigt im Casbah Clubbing in Siegburg.

Auch die N8schicht hofft auf die erste Silvesterparty nach drei Jahren. Falls alles wie geplant stattfinden darf, wird es Musik auf zwei Floors geben. Dazu werden unter anderem Charts, EDM, Partyhits und HipHop aufgelegt. In der N8lounge um die Ecke gibt es die Hits der 90er. Der Eintritt kostet sieben Euro. Im Carpe Noctem wird zum Jahreswechsel auch wieder gefeiert. Start ist um 22 Uhr, der Eintritt kostet sechs Euro.

Es handelt sich hierbei um eine Auflistung von Silvesterpartys, die keinen Anspruch auf Vollständigkeit hat oder objektiven Kriterien gefolgt wäre. Es handelt sich auch nicht um eine Rangfolge. Die Reihenfolge ist willkürlich. Fehlt eine Veranstaltung in der Auflistung? Schicken Sie uns eine E-Mail an online@ga.de.

