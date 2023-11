Partys in Bonn und der Region Hier gibt es noch Karten für Veranstaltungen an Silvester

Der Bonner Weihnachtscircus gastiert in dieser Saison zum 16. Mal in der Stadt. Er lädt erneut zur großen Silvester-Gala in die Circusstadt auf dem Gelände von Pützchens Markt ein. Das Team verspricht ein Programm mit "Weltklasse-Artisten, atemberaubenden Showacts und lustigen Clowns" auf dem Festplatz am Holzlarer Weg 24 in Pützchen.