Außergewöhnliches Zuhause in Bonn So wohnt es sich auf Burg Lede

Am kommenden Samstag ist es wieder so weit. Da werden die Fans nach Vilich im Osten Bonns pilgern, um unter schattigen Bäumen großes Kino zu erleben. Kino im Park vor der Kulisse der Burg Lede, so etwas gibt es nur hier. Auf dem Programm stehen Filmmomente zum Thema Mode, moderiert von einem Experten, der auch mal in die Tasten des Pianos greift, wenn eine Stummfilmepisode über die Leinwand rauscht. Anlass ist eine Ausstellung in der Beletage der Burg, wo unter Stuckdecken und Kristall-Lüstern die Bilder eines Fotokünstlers hängen, der mit seiner skurrilen und fragmentarischen Sicht der Dinge Kunstfreunde wie Modelabels begeistert: Häuser wie Hermès und ­Vuitton buchen den 60-jährigen Paul Kooiker, der ausschließlich mit dem Smartphone fotografiert, Magazine wie die Vogue veröffentlichen seine Bilderstrecken.