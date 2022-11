Kurz mal weg : Fünf Tipps für Tagesausflüge in der Region

Die Mündung der Nahe in den Rhein. Foto: fotografci - stock.adobe.com

Serie Bonn Die Stadt Bingen feiert den Ausklang der Erntezeit, im Kölner Zoo leuchten Taschenlampen im Aquarium und an der Ahr reitet ein frommer Mann durchs Dorf.



Der Herbst in Bingen: Farbenpracht an den Ufern von Rhein und Nahe

Natürlich fährt auch eine touristisch sehr rege Stadt wie Bingen im Herbst die Systeme runter. Trotzdem: Es kommt keine Langeweile auf am südlichen Tor zum Welterbe Oberes Mittelrheintal. Naturschauspiele halten die Sinne wach. Die Weinberge leuchten in allen Farben. „Und der Nebel sorgt für mystische Momente, wenn hoch über dem rechtsrheinischen Rüdesheim plötzlich die Germania im Dunst verschwindet“, verrät Kerstin Peters vom städtischen Tourismusbüro.

Das Foto zeigt die Mündung der Nahe in den Rhein (Mitte). Am rechten Bildrand wacht der legendäre Mäuseturm über den Schiffsverkehr auf dem großen Strom. Der grüne Streifen dazwischen ist Teil des „Kulturufers“ mit Park, Open-Air-Bühne und Spielplätzen. Südlich der Nahe-Mündung befinden sich die Schiffsanleger, zahlreiche Lokale und das Museum am Strom, das in Dauerausstellung antikes Ärztebesteck zeigt. Auch einen „Hildegarten“ gibt es dort. Hildegard von Bingen ist und bleibt der Star in ihrer Heimatstadt. Am 1. November begeben sich ihre Verehrer für einen Vortrag zum Disibodenberg an der Nahe. Anlass: Vor genau 910 Jahren wurde die 14-jährige Hildegard mit Gräfin Jutta von Sponheim ins Kloster Disibodenberg aufgenommen.

An diesem Wochenende (29./30.10.) feiert Bingen mit einem Herbstfest erst mal den „Ausklang der Erntezeit“. In der Innenstadt duftet es nach Zwiebelkuchen, neuem Wein und heißen Maronen. Am Sonntag bleiben die Geschäfte geöffnet.

Licht bei die Fische

Im Kölner Zoo gibt es nicht nur Tiere, die durch nächtliche Aktivitäten auffallen. Auch der Mensch regt sich dort gelegentlich zu später Stunde, zum Beispiel am Montag (31.10., 18-22 Uhr) beim familienfreundlichen Grusel-Treff „Halloween im Zoo“. Das Figurentheater Köln zeigt das Stück „Das Dinosaurier-Ei“, ein Labyrinth und eine Gruselrutsche werden aufgebaut. Super beliebt bei Zoo-Besuchern sind die regelmäßigen Taschenlampenführungen durchs Aquarium. Bei den Rundgängen (für Kinder ab 6 J und Erwachsene) sind nur Taschenlampen im Einsatz. Nächste Termine: 4. und 11. November, jeweils 18.30 Uhr. Am 12. November folgt eine „Lange Nacht im Aquarium“ (18-22 Uhr). Apropos: Kurator des Kölner Aquariums ist Professor Thomas Ziegler, der Wissenschaftler wurde Mitte des Monats von einer Fachjury in die Top-50-Liste der international führenden Zoologen gewählt.

Info: Tel. (0221) 567 99 100; www.koelnerzoo.de

Martinsfeuer in den Weinbergen

Das Ahrtal freut sich auf Sankt Martin. Der Winzerort Dernau veranstaltet seinen beliebten Martinsmarkt (4.-6.11.), der mit einer Fackelwanderung durch die Weinberge startet (4.11., 18.30 Uhr). Am Samstag (5.11., 18 Uhr) zieht der Fackelzug mit dem Heiligen durch die Gassen. Die Dorfgemeinschaften entzünden zudem ihr Martinsfeuer in den Weinbergen. Am Sonntag (6.11., 15 Uhr) verteilt der fromme Mann Wecken an die Kinder. Ahrweiler wird eine Woche später aktiv: Am 12. November leuchten ab 17.30 Uhr oberhalb der Stadt die Martinsfeuer. Beim Umzug durch die Stadt ziehen Martin und sein Ross alle Blicke auf sich.

Die Martinsfeuer in Ahrweiler. Foto: Dominik Ketz

Machst mit ‘nem Doppelpass, jeden Gegner nass

„Machst mit ‘nem Doppelpass, jeden Gegner nass, du und dein VFL“, hat Herbert Grönemeyer einst in „Bochum“ gesungen. Das Lob trifft auf den Bundesligaverein derzeit kaum zu, trotzdem ist Fußball immer Top-Thema rund um das Ruhrstadion. Das Schauspielhaus Bochum, das zu den ersten Adressen im Land zählt, hat zurzeit ein starkes Fußballstück im Spielplan. In „Nicht wie ihr“ erzählt der fiktive Starkicker Ivo aus seinem Alltag. Er kassiert zwar 100 000 Euro die Woche, doch die Karriere klemmt. Spannend: Die Schauspieler agieren nicht im Theater, sondern in Vereinsheimen von Bochumer Klubs. Nächste Termine: Vereinsheim DJK Adler Riemke (3.11.), SG Wattenscheid 09 (4.11.), CSV Sportfreunde Bochum-Linden (18.11.). Die Süddetusche Zeitung findet das Stück „packender als so manche Champions-League-Partie“.

Info: Tel.(0234) 33 33 55 55; www.schauspielhausbochum.de

Das Ruhrstadion. Foto: uslatar - stock.adobe.com

Workshop „Messerklinge“: Als sei die Zeit stehen geblieben

Solingen, die Stadt der Klingen. Im Bergischen Land produzieren zahlreiche Firmen hochwertige Schneidewerkzeuge für die Welt. Beim Messer-Gabel-Scheren-Markt (5./6.11.) stellen 25 Firmen ihr Erzeugnisse aus. Perfekter Schauplatz des Marktes ist die Gesenkschmiede Hendrichs in Solingen, wo von 1886 bis 1986 Scherenrohlinge geschmiedet wurden. Maschinen, Werkstätten, Lager und Waschräume sind bestens erhalten, als sei die Zeit stehen geblieben. Im heutigen Industriemuseum wird auch produziert. Und „ausgebildet“: Am 12. November (9-15 Uhr) gibt es den Workshop „Messerklinge“. Die Teilnehmer schmieden ihr eigenes Messer. Kosten: 90 Euro pro Person.