Kurz mal weg : Fünf Tipps für Ausflüge in der Region

Die vielfältigen Obstplantagen und Weinberge in Rheinhessen laden zu einer Fahrradtour ein. Foto: Dominik Ketz

Serie Bonn Ein neuer Erlebnispfad spannende Infos zum Vulkanismus der Eifel, im Ruwertal führt eine Wanderweg zu wilden Blumen, im Kölner Zoo gibt es Frühlingsaktionen. Dies und mehr gibt es wieder in unseren Ausflugstipps.



Künst­li­che In­tel­li­gen­zen auf der Durch­rei­se

Als Festival setzt sich die KI Biennale Essen mit Themen rund um Künstliche Intelligenzen auseinander. Foto: sdecoret - stock.adobe.com/sdecoret

Komponieren kann sie noch nicht, die künstliche Intelligenz. Der Versuch, eine sinnfällige zehnten Sinfonie Beethovens zu erschaffen, scheiterte unlängst an einem Mangel an Schaffenskraft. Künstlich ja, kreativ nein. Das Thema KI ist damit nicht durch, es befindet sich nur auf der Durchreise. Mit dem Ziel Zukunft. Die Stadt Essen denkt in diese Richtung und organisiert „eine Weltneuheit“: Die KI Biennale Essen, das erste Festival für Künstliche Intelligenzen, setzt sich vom 22. April bis zum 8. Juni theoretisch und praktisch mit KI auseinander. Auf dem Programm stehen Vorträge und Diskussionsrunden. Auch die Kultur macht mit, Das Kult-Kino Lichtburg zeigt Filme zum Thema. Und in der Fußgängerzone läuft Musik, die KI erzeugt hat. Keine Sinfonien, sondern mehr so artifizielle Sounds.

Schwe­re Bro­cken am We­ges­rand: Der Stein­erleb­nis­pfad Ma­ria Laach

Der Steinerlebnispfad Maria Laach bietet spielerisch Einblick in das Thema Vulkanismus. Foto: .vulkanregion-laacher-see.de/J. Zimpel-Nonn www.vulkanregion-laacher-see.de

Senk­stei­ne, Was­ser­bau­stei­ne, Mühl­stei­ne: Ziem­lich schwe­re Bro­cken säu­men den 300 Me­ter lan­gen Weg, der et­was ver­wun­schen an der west­li­chen Klos­ter­mau­er der Be­ne­dik­ti­ner­ab­tei Ma­ria Laach in der Ei­fel ent­lang­führt. Der „Stein­erleb­nis­pfad“ wur­de im Sep­tem­ber ver­gan­ge­nen Jah­res von Pa­ter Pe­trus No­wack und drei re­gio­na­len Bür­ger­meis­tern fei­er­lich er­öff­net.

„Die neue At­trak­ti­on soll spie­le­risch und mit Spaß das The­ma Vul­ka­nis­mus ver­mit­teln“, so die Bot­schaft der In­itia­to­ren. Da­bei hilft Laa­chus, das fröh­li­che Mas­kott­chen aus Bims­stein, das auch un­ten am Laa­cher See vie­le Schau­ta­feln ziert. Am „stein­rei­chen“ Pfad mo­de­riert der klei­ne Bims 13 In­fo­punk­te. „Was­ser­bau­stei­ne aus dem Nach­bar­ort Was­sen­ach eig­nen sich her­vor­ra­gend zur Be­fes­ti­gung von Bach- und Fluss­bet­ten oder Dei­chen“, ver­rät Laa­chus an der ers­ten Sta­ti­on.

Auch La­va­schla­cke, Mo­sel­schie­fer und Tuff wer­den ge­zeigt und er­klärt. An ei­ner lie­be­voll ein­ge­rich­te­ten Spiel­sta­ti­on kön­nen Kin­der ih­re er­wach­se­nen Be­glei­ter zum Stei­ne-Quiz her­aus­for­dern.

Da­bei soll­te man auch ei­nen Blick auf die Klos­ter­mau­er wer­fen: Dort be­fin­det sich die „Ade­nau­er-Pfor­te“. Hin­ter­grund: Kon­rad Ade­nau­er fand 1933, als Köl­ner OB von den Na­zis ver­trie­ben, Zu­flucht in der Ab­tei Ma­ria Laach. An die­ser Tür konn­te der spä­te­re Bun­des­kanz­ler un­be­merkt das Klos­ter be­tre­ten – und auch ver­las­sen, um ei­ne Wan­de­rung zu un­ter­neh­men. Der Stein­erleb­nis­pfad ist je­der­zeit be­geh­bar.

Blü­ten­pracht im Ru­wertal

Al­le Jah­re wie­der: Nar­zis­sen, auch Os­ter­glo­cken ge­nannt, kün­di­gen den Früh­ling an. Ein Na­tur­schau­spiel er­war­tet Be­su­cher im Huns­rück. Süd­öst­lich von Trier, im obe­ren Ru­wertal bei Schil­lin­gen, blü­hen von En­de März bis An­fang April wil­de Nar­zis­sen zu Aber­tau­sen­den. „Lan­ge Zeit wa­ren die Be­stän­de nur der ört­li­chen Be­völ­ke­rung und den Bo­ta­ni­kern be­kannt“, hei­ßt es bei Huns­rück-Tou­ris­mus in Hahn. Mitt­ler­wei­le gibt es, auf Wunsch so­gar mit Pick­nick­ruck­sack, or­ga­ni­sier­te Ex­kur­sio­nen zu den Stand­or­ten der streng ge­schütz­ten Pflan­zen. Als Rund­weg im Ru­wertal bie­tet sich die Traum­schlei­fe Schil­lin­ger Pan­ora­ma­weg (14,7 km) an.

Mit der Ta­schen­lam­pe zu Ne­mo und Do­rie

Wer schon immer mal sehen wollte, wie Fische oder Krokodile schlafen, kann dies im Kölner Zoo bei einer Taschenlampenführung machen. Foto: Thomas Faehnrich

Der Köl­ner Zoo freut sich auf den Früh­ling. An die­sem Wo­chen­en­de er­öff­net auf dem Cle­mens­hof der Strei­chel­zoo. Dort kön­nen Kin­der sams­tags und sonn­tags (13.30-17.30 Uhr) den Tie­ren ganz nah kom­men. Zum Bei­spiel dem Kalb Le­na, das am 16. Fe­bru­ar zur Welt kam. Im Aqua­ri­um des Tier­parks fin­den noch bis En­de März an Frei­tag­aben­den die be­lieb­ten Ta­schen­lam­pen­füh­run­gen statt. Fach­kun­di­ge Zoo­be­glei­ter er­klä­ren im Schein der Lam­pen, wie Ne­mo, Do­rie und an­de­re Mee­res­be­woh­ner Schlaf fin­den, so ganz oh­ne Bett. Oder Kro­ko­di­le. Schla­fen die wirk­lich, oder tun sie nur so? An­mel­dung un­ter: zoo­be­glei­ter@koelnerzoo.de.

In­fo: Tel. (0221) 77 85 121; www.koelnerzoo.de

Obst und Wein: Un­ter­wegs von Hü­gel zu Hü­gel

In Rhein­hes­sen wächst der Wein, aber: In den zahl­rei­chen Hü­gel zwi­schen Bin­gen, Mainz und Worms ge­dei­hen auch Äp­fel, Kir­schen, Pflau­men und Pfir­si­che präch­tig. Wein­ber­ge und Obst­plan­ta­gen prä­gen den Land­strich glei­cher­ma­ßen. Ei­ne ein­zig­ar­ti­ge Land­schafts­ku­lis­se mit Blick auf den Rhein und die ge­gen­über­lie­gen­de Fluss­sei­te, wo sich das Re­ben­meer des Rhein­gaus und die Hö­hen­zü­ge des Tau­nus aus­brei­ten. Ein ge­ra­de­zu spek­ta­ku­lä­res Re­vier für Rad­fah­rer, denn mit­ten durch das rhein­hes­si­sche Hü­gel­land ver­läuft die 45 Ki­lo­me­ter lan­ge Obst­rou­te mit vie­len Mög­lich­kei­ten zur Ein­kehr oder Über­nach­tung. Start und Ziel der Obst­run­de ist In­gel­heim, das Lo­go ei­ner Kir­sche weist den Weg – auch wenn sich In­gel­heim „Rot­wein­stadt“ nennt. Es gilt eben bei­des in Rhein­hes­sen. Das Fo­to ent­stand bei Els­heim.

In­fo: Tel. (06136) 92 39 822; www.rheinhessen.de

