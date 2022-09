Kurz mal weg : Füttern und Fegen im Gehege und Pianos auf den Plätzen der Stadt

Bonn Auf den Hügeln des Sauerlandes bleibt kein Wanderwunsch offen, ein Radweg am Niederrhein führt von Hansestadt zu Hansestadt, in Trier liegt Musik in der Luft, und in Worms können sich Tierfreunde im Zoo nützlich machen.



Auch das ist möglich: Wandern zu Fuß und mit Fähre am Diemelsee

Sauerland Im Grenzgebiet von Nordrhein-Westfalen und Hessen konzentrieren sich zahlreiche Hochburgen des Wanderwesens. Elf Kommunen machen mittlweile gemeinsame Sache unter der Dachmarke Sauerland-Wanderdörfer. Zum Verbund gehören: Brilon, Diemelsee, Eslohe, Hallenberg, Kirchhundem, Lennestadt, Medebach, Olsberg, Schmallenberg, Willingen und Winterberg. In den Wanderdörfern bleibt kein Wanderwunsch offen. Allein im bekannten Ferienort Willingen machen 30 Rundwege (Länge: 5 bis 20 km) die Wahl zur Qual.

Noch mehr Angebote kommen ins Spiel durch das Netz der Fernstrecken, das die gesamte Hügelregion überzieht. Briloner Kammweg (49 km), Medebacher Bergweg (68 km), Uplandsteig (65 km) und Diemelsteig (63 km) sind besonders beliebte Großkaliber. Bei einigen Mehrtagestouren kann man sogar auf einem einsamen Trekkingplatz offiziell übernachten – mit Blick auf die Milchstraße.

Auch am Diemelsee (Foto), wo NRW auf Hessen trifft, erschließen sich originelle Optionen. Ein Wanderweg kombiniert Fußmarsch mit Fähre. Eine familienfreundliche Route führt auf dem Fährschiff-Wanderweg schön am See entlang, mit der MS Muffert lässt sich die Tour einfach erweitern oder abkürzen. Die sportliche Variante verläuft auf dem Diemelsteig, zwischen Start und Ziel liegen zwei Hausberge (498 m und 595 m).

Der Diemelsee hat touristisch überhaupt sehr viel zu bieten: drei kostenlos zugängliche Strandbäder, Campingplätze, Bootsverleih, Spielplätze, Tauchrevier und natürlich Wanderwege.

Gelebte Bürgerbeteiligung: Frei zugänglich – und gestimmt

Trier Die Innenstadt von Trier wird sich am kommenden Wochenende hörbar verändern. Am 9. September startet das Projekt „My Urban Piano Trier“. Konzept: Die umtriebige Initiative Kultur-Karawane und ein Musikgeschäft stellen auf Straßen und Plätzen künstlerisch gestaltete Klaviere auf. Wer will, nimmt auf dem Schemel Platz und spielt, was er will. Oder sie. Alle Instrumente sind frei zugänglich – und gestimmt. Die Initiatoren betrachten die Aktion, die bis zum 18. September dauert, als „gelebte Bürgerbeteiligung – nicht nur musikalischer, sondern auch visueller Art“. Parallel dazu gibt es einen Wettbewerb für junge Talente (bis 16 J) sowie Konzerte mit überregionalen Künstlern in den beiden Kulturspielstätten Domfreihof und Brunnenhof.

Ein neuer Radweg folgt den Spuren der Hanse

Niederrhein/Niederlande Hansestädte gibt es nicht nur an der Küste, der einflussreiche Handels- und Städtebund war im Mittelalter auch im Binnenland aktiv. Der Hanse gehörten rund 200 Städte an. Auch auf den Flüssen Ijssel und Rhein verkehrten die Koggen mit ihrer Fracht. Ein neuer Radweg folgt den Spuren der Hanse in den Niederlanden und am Niederrhein.

Die 450 Kilometer lange Route verbindet auf acht Etappen die Städte Neuss, Wesel, Kalkar, Emmerich, Maasbommel, Nimwegen, Arnheim, Doesburg, Zutphen, Deventer, Hattem, Zwolle, Hasselt, Kampen, Elburg und Harderwijk.

In einzelnen Orten können Radfahrer auf kleineren Hanse-Schleifen zudem historische Bauwerke und landschaftlich reizvolle Regionen erkunden. Der Radweg wurde Ende August am Rhein in Emmerich (Foto) offiziell eröffnet.

Tierische Begegnungen

Rheinhessen Die Nibelungenstadt Worms hat seit 50 Jahren einen Tiergarten, im Juli wurde das Jubiläum gefeiert. Daten zur Anlage: 8,5 Hektar, 600 Tiere, 80 Arten, 250 000 Besucher im Jahr. Anzutreffen sind Wölfe, Flamingos, Lemuren und Echsen. Zu den Stars zählen die umtriebigen Erdmännchen (Foto), die den Blick in die Kamera nicht scheuen. Wer ein Erdmännchen oder ein anderes Lieblingstier persönlich kennen lernen möchte, bucht eine „Tierische Begegnung“ mit Tierpfleger. Besucher können auch für einen Tag als Tierpfleger anheuern, beim Füttern und Fegen der Gehege helfen.

Info: Tel. (06241) 97 22 70; www.tiergarten-worms.de

Tourismus für alle: Audio-Guide im Ahrtal

Ahrtal Der Kurpark in Bad Neuenahr, die Saffenburg bei Mayschoß oder die Pfarrkirche St. Peter in Sinzig (Foto) sind touristisch interessante Schauplätze an der Ahr. Neue Audio-Guides informieren Besucher über Höhepunkte im Tal. QR-Codes auf deutlich sichtbaren Schildern führen über das Smartphone zum Link mit Hintergrundinformationen zu den Sehenswürdigkeiten. Der neue Service wurde auch im Rahmen des Modellprojekts „Tourismus für Alle“ als akustische Ergänzung für den barrierefreien Tourismus eingerichtet. Im Rahmen dieses Modellprojekts wurde bereits die Homepage um den Menüpunkt „Barrierefreier Urlaub“ erweitert.

