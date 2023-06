Natürlicher Schutz vor Sommerhitze Diese Wälder rund um Bonn bieten Abkühlung

Rund um Bonn und in der Region gibt es ausreichend Möglichkeiten, sich bei einem Waldbesuch in der Natur abzukühlen. Nach Erhebungen des Statistischen Landesamtes NRW gibt es in NRW 8459 Quadratkilometer Waldfläche, die 24,8 Prozent Anteil an der Gesamtfläche ausmachen. Bonn liegt mit 29,5 Prozent knapp darüber, in Bad Honnef sind es sogar 57,1 Prozent (Stand: 2021).